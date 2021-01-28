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Güney Afrika'ya gelecek hafta 1 milyon doz AstraZeneca aşısı ulaşacak

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 1 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 1 Şubat'ta ülkede olacağını duyurdu.
Güney Afrika'ya gelecek hafta 1 milyon doz AstraZeneca aşısı ulaşacak

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, aşı sürecine ilişkin sağlık uzmanlarıyla düzenlediği çevrim içi toplantıda, 2 hafta içerisinde tüm teknik süreci tamamlayıp aşıları tüm bölgelere dağıtmaya başlayacaklarını belirtti. 

Hindistan Serum Enstitüsünün ürettiği AstraZeneca aşılarının 1 Şubat'ta ülkede olacağını kaydeden Mkhize, yıl sonuna kadar sürü bağışıklığına ulaşabilmek için toplumun tüm kesimleriyle ortak çalışacaklarını söyledi.

Şubat ayı içerisinde ilave 500 bin doz aşı daha almayı bekleyen Güney Afrika, haziran ayına kadar farklı üreticilerden 20 milyon doz aşıyı ülkeye getirmeyi planlıyor.

Afrika kıtasında Kovid-19'un en yoğun görüldüğü ülkede, güncel vaka sayısı 1 milyon 430 bin 648'i geçerken, ölü sayısı da 42 bin 550'ye ulaştı.

İlk defa ülkede görülen ve daha hızlı bulaştığı anlaşılan Kovid-19'un yeni bir türü ise bölge ülkelerinde endişeye yol açıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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