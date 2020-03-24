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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde artan koronavirüs vakalarına karşı sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) koronavirüs vakalarının artmasının ardından alınan önlemler sıkılaştırıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis yaptığı basın açıklamasında, korona virüsünün yayılımın önüne geçilmesi için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

13 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Sokağa çıkma yasağının yarın yerel saatle 18.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği, 13 Nisan saat 18.00'a kadar süreceği belirtildi. Vatandaşlar sadece eczane ve market gibi özel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabilecek.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Yasağa uymayanlara 150 euro para cezası kesilecek.

Alınan karar kapsamından bölgede kiliseler, camiler, pazarlar, parklar ve spor alanlarının tamamen kapalı olacağı kaydedildi. Cenaze törenlerinin ise 10 kişi ile sınırlandırıldığı ifade edildi.

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