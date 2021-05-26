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Güney Kıbrıs yönetiminden Türkiye'ye küstah tehdit

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah tehdit geldi. Türkiye'nin Kıbrıs konusunda iki devletli çözümde diretmesi durumunda AB'deki ilerleme ve ilişkilerine veto getireceğini söyledi.
Güney Kıbrıs yönetiminden Türkiye'ye küstah tehdit

Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkilerinde yapıcı adımlar atmasına karşılık karşı taraf düşmanca hamlelerden geri durmuyor. Kıbrıs adasındaki iki devletli çözüm görüşmelerinin yapıldığı Cenevre sonrasında açıklamalarda bulunan Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin sunduğu iki devletli çözüm fikrini kabul etmediklerini, bu önerinin sürdürülmesi durumunda Türkiye'ye Avrupa arenasında veto uygulayacaklarını ifade etti.

Euronews'e konuşan Nikos Anastasiadis şunları söyledi:

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

"Bu Kıbrıslı Rumların pozisyonu için değil, genel olarak Kıbrıs sorununun çözümü için bir geri adım olur. Ama eminim ki Genel Sekreter, gayri resmi dahi olsa, taraflar arasında bir yerde ortak bir zemin olduğunu göremez ise, başka bir beş partili toplantı yapma riskini almayacaktır. Sayın Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yapılacak müzakerelerin ancak egemen bir Kıbrıs Türk devletinin tanınması şartıyla başlaması konusunda ısrar ederse, buradan hiçbir anlaşma çıkamaz. Her şeyden önce, bu mesele Genel Sekreterin yetki alanı dışında ve kendisi bile Cenevre'de ortaya konulan, sunulan gerçeklerle ve Türkiye Cumhurbaşkanı ile diğer Türk yetkililerin son açıklamaları ışığında benzer bir konferans toplayamaz. İşte bu yüzden, Genel Sekreterin yeni bir toplantı kararı almadan önce tüm faktörleri ve tüm parametreleri iyice tartacağını düşünüyorum."

"TÜRKİYE'NİN İLİ OLMASI ANLAMINA GELECEK"

"Türkiye’nin bölgedeki sondaj gemilerinin faaliyetleri askıya alması gerçeği, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinde egemenliğine meydan okumaktan vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Türkiye’nin hayalet kasaba Mağusa'nın yerleşim için açılması planları devam ediyor. Ancak bunun ötesinde, iki devletli çözüm önerisinde de yeni bir zorluk var. Özünde, aradıkları şey ya adanın kuzey kesiminin ilhakı ya da bir kukla devletin varlığı. Bu da bölgenin eninde sonunda Türkiye'nin bir ili olması anlamına gelecek."

TÜRKİYE'NİN OLUMLU AJANDASINI VETO EDERİZ

Ancak olumlu bir tutum sergilendiğinde olumlu bir ajanda olabilir. Aksine, meydan okumalar birbirini takip ettiğinde ve Kıbrıs'ı içermeyen pozitif bir ajandayı kabul etsem bunun siyasi bir intihar olacağını anlıyorsunuz değil mi? Yani seçeneğim yok.

-Efi Koutsokosta: Veto etmeye hazır mısın?

-Nikos Anastasiadis: Kesinlikle evet.

AB'DEN BEKLENTİLER

-Efi Koutsokosta: Peki Avrupa Birliği'nden ne bekliyorsunuz?

-Nikos Anastasiadis: Sözlerdeki dayanışmanın ötesinde, uygulamada kararlılıkla daha aktif bir katılım bekliyorum ki Türkiye, bazı Avrupa ülkelerinin bireysel çıkarlarını kullanarak ilerlemeyeceğini anlasın.

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