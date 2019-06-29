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Güney Kıbrıs'taki Maraş eyleminde Türklere linç girişimi

Kapalı Maraş'ın açılması için Rum Başkanlık Sarayı önünde yapılan mitingde, ırkçı ELAM partisi üyesi 20 kişilik grup, mitinge destek veren Kıbrıslı 10 Türk'e saldırmaya çalıştı.
Güney Kıbrıs'taki Maraş eyleminde Türklere linç girişimi

'Mağusa Başkanı' Alexis Galanos, kürsüden Maraş'ın açılması yönünde açıklama yaptığı sırada, "Aramızda Kıbrıslı Türkler de var. Onlara teşekkür ederim" dediğinde ellerinde Yunanistan bayrağı olan 20 kişilik grup, "Türkleri bize verin" diye bağırıp, eyleme katılan 10 kişilik Türk grubun olduğu yere gitmeye çalıştı. Bu sırada eylemdeki Rum kadınlar ve gençler de, 'Katil EOKA B' sloganlarıyla gruba karşı çıktı, Kıbrıslı Türkler korumaya alındı.

"LİSELİ VE ORTAOKULLU GENÇLER SLOGAN ATTI"

ELAM partililer 'Kıbrıs Rumdur, Kıbrıs halkına aitti' sloganlarıyla karşılık verirken, polisin olaya müdahale etmemesi ise tepki topladı.

Eyleme katılan Kıbrıs Türk Orta Öğretim Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, şöyle konuştu:

"Rum derin devleti, ELAM üyelerini kullanarak olayların çıkmasını istedi. Bizler 10 kişilik grupla eyleme destek vermek için gittik. O sırada Galanos bizlere teşekkür etti. Bu sırada yaklaşık 20 kişilik liseli, ortaokullu gençler sloganlar atmaya başladı. Bizlerin tarafına yürümeye çalıştı. O sırada Rum kadınlar ve gençler de ELAM'lılara tepki gösterdi."

"RUM POLİSİ SADECE İZLEDİ"

ELAM'lıların öğrenci olduğuna dikkat çeken Elcil, "Öğretmenler de gençlerin beyinlerini yıkıyor. Sonra beyinleri yıkananlar bu şekilde eylemlere katılıyor. Rum polisi olayları izledi" dedi.

Eylemde bulunan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ise "Eylem başladığında 'aramızda Kıbrıslı Türk kardeşlerimizde var' anonsundan sonra olaylar çıktı. ELAM'lıların başında duran yaşlı adam, 'Türkleri bize verin' diye işaret yaptı. Sonra kadınlar ve gençler buna sert tepki gösterdi. Hatta, 'Gidin Yunanistan'da yaşayın', 'Katil EOKA B' sloganları atıldı. Daha sonra ana muhalefet AKEL üyeleriyle birlikte araçlarımıza binerek Kuzeye geldik" dedi.

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