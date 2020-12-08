  • BIST 1.343
  • Altın 469,774
  • Dolar 7,8281
  • Euro 9,4817
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Güney Kore, 44 milyon kişiye yetecek Kovid-19 aşısı için anlaşma yaptı

Güney Kore'nin 44 milyon kişiye yetecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için 4 ilaç şirketi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile anlaşma sağladığı bildirildi.
Güney Kore, 44 milyon kişiye yetecek Kovid-19 aşısı için anlaşma yaptı

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, AstraZeneca Inc., Pfizer, Johnson & Johnson's Janssen ve Moderna'dan 34 milyon kişiye yönelik 64 milyon doz aşı siparişi verildiği, DSÖ aşı projesinden ise 10 milyon kişiye aşı tedarik edileceği duyuruldu.

Açıklamada, 44 milyon kişiye yetecek Kovid-19 aşısının güvence altına alındığı belirtildi.

Ülkenin, aşılama programı için 1,2 milyar dolar ayırdığı ifade ediliyor.

Aşıların önce yaşlılara, ön saflardaki sağlık çalışanlarına ve ardından nüfusun geri kalanına uygulanması planlanıyor.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'na göre, ülkede son 24 saat içinde 594 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 38 bin 755'e çıktı.

Güney Kore'de 3 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklanan can kaybı ise 552'ye yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede08 Aralık 2020 Salı 15:27
  • Diyarbakır'da borcu olan abonelere 'Su Gibi Çözüm' kampanyası08 Aralık 2020 Salı 14:58
  • Güney Kore, 44 milyon kişiye yetecek Kovid-19 aşısı için anlaşma yaptı08 Aralık 2020 Salı 14:52
  • Hindistan'da gizemli hastalığın nedeni araştırılıyor08 Aralık 2020 Salı 14:52
  • Avukatların 28 maddelik yeni reform önerileri, Adalet Bakanı Gül'e iletildi08 Aralık 2020 Salı 14:43
  • Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Erzurum'a ulaştı08 Aralık 2020 Salı 14:43
  • Kick-boks antrenörüne 4 kız sporcuya cinsel istismardan rekor ceza08 Aralık 2020 Salı 14:24
  • Adalet Bakanı Gül Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile görüştü08 Aralık 2020 Salı 14:04
  • Diyarbakır annelerinden Mutlu: Kızımı almadan bu kapıdan kalkmam08 Aralık 2020 Salı 14:03
  • UEFA'dan Türk gözlemcilere görev08 Aralık 2020 Salı 14:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti