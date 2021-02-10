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Güney Kore’de evcil kedi ve köpeklere Kovid-19 testi uygulaması başladı

Güney Kore’nin başkenti Seul’de evcil kedi ve köpeklere ücretsiz koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanmaya başlandı. Testin, sürüntü çubuklarıyla birlikte köpek ve kedilerin burunlarından ve rektumlarından alınan örneklerle yapıldığı açıklandı.
Güney Kore’de evcil kedi ve köpeklere Kovid-19 testi uygulaması başladı

Güney Kore’nin başkenti Seul’de evcil kedi ve köpeklere ücretsiz koronavirüs testi hizmeti sunulmaya başlandı. İlk testi yapılan köpeğin ise burun akıntısı ve ateş şikayetiyle sahibi tarafından getirilen Cocker Spaniel cinsi bir köpek olduğu açıklandı. Seul Büyükşehir Hükümeti (SMG) basın ofisinden yapılan açıklamada, “Örnekler burun ve rektumdan toplandı ve Seul Sağlık ve Çevre Enstitüsü Hayvan Sanitasyon Laboratuvarı'na aktarıldı ve şu anda test ediliyor” denildi.

HAYVANLARDA KORONAVİRÜS VAKALARI

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) virüsün evcil hayvanlardan insanlara bulaşma riskinin düşük olduğunu, ancak evcil hayvanlarda COVID-19 testi pozitif çıkarsa, hayvanın 14 gün karantinaya alınması gerekeceğini açıklamıştı. Seul yetkilileri, COVID-19 testi pozitif çıkan evcil hayvanların ayrı bir alanda izole edilmesini, yaşlılar ve çocuklar dışındaki aile üyeleri tarafından bakılmasını tavsiye ediyor. Uyarılar arasında hayvanın bakımını üstlenen kişinin maske ve eldiven takması gerektiği, hayvana sarılmak ya da öpmek gibi doğrudan temastan kaçınılması gerektiği de yer alıyor.

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