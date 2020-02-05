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Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış

Güney Kore'de hükümet, virüsün uluslararası öğrenciler aracılığıyla yayılmasını önlemek için üniversitelere mart başındaki bahar eğitim dönemi başlangıcını erteleme çağrısı yaptı.
Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış

Güney Kore'de 2 kişide daha yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) görülmesiyle ülkedeki vaka sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, biri Singapur seyahatinden dönen 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği ve ülkedeki vaka sayısının 18'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerden 38 yaşındaki Güney Korelinin, son günlerde iş için Singapur'u ziyaret ettiği ve bu ülkede virüsü taşıyan bir Malezyalı ile teması olduğu aktarıldı.

Virüs tespit edilen diğer kişinin ise 21 yaşındaki bir Güney Koreli olduğu bildirilen açıklamada, bu kişinin, ülkede virüse rastlanan 16. hastanın kızı olduğu ifade edildi.

Hükümetten üniversitelere eğitim döneminin açılışını erteleme çağrısı

Öte yandan hükümet virüsün uluslararası öğrenciler aracılığıyla yayılmasını önlemek için üniversitelere mart başındaki bahar eğitim dönemi başlangıcını erteleme çağrısı yaptı.

Eğitim Bakanı Yu Eun-hae, uluslararası öğrencilerin durumunu görüşmek üzere düzenlenen bakanlar arası acil durum toplantısının ardından yaptığı açıklamada, üniversitelere bahar dönemi başlangıcını en az 4 hafta ertelemelerini tavsiye ettiklerini belirtti.

Bakan Yu, tavsiyenin zorlayıcı olmadığını, her üniversitenin Çinli ve yabancı öğrenci sayısına göre erteleme süresine karar verebileceğini ifade etti.

Bakanlık, yakın dönemde virüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletini ziyaret eden öğrencilerden kendilerini 14 gün boyunca izole etmelerini istedi. Söz konusu sürenin öğrencinin devamsızlığına sayılmayacağı belirtildi.

Salgına karşı ekonomik tedbirler

Maliye Bakanı Hong Nam-ki ise hükümetin salgının ekonomiye verdiği zararın asgariye indirilmesi için gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.

Koronavirüsün büyük ekonomik zarara yol açmasını beklediklerini ifade eden Bakan Hong, salgın nedeniyle halihazırda zarar gören küçük işletmelere mali destek ve vergi muafiyeti sağlanacağını belirtti.

Salgından en fazla etkilenmesini bekledikleri ihracat, turizm ve ulaştırma sektörlerini yakın takibe aldıklarını kaydeden Hong, ayrıca sıhhi maske ve hijyen gibi ihtiyaç malzemelerinde stokçulukla mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Virüsün, Çin'den seyahat edenler aracılığıyla yayılmasıyla çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçak seferlerini askıya almış, salgın nedeniyle dünyanın pek çok ülkesi, Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye etmişti.

Bazı ülkeler, son günlerde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına seyahat yasağı getirerek, Çin'den gelen yabancı uyruklu vatandaşların, ülkeye girişine geçici olarak izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken, bölgede Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Hindistan ve Filipinler makamları ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, İsveç, İspanya, Belçika, Finlandiya, Rusya, Kanada, ABD, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de sıçradı.

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs bulaşan kişi sayısı 24 bin 324'e yükselmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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