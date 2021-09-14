  • BIST 1.433,590
  • Altın 491,13
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9600
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 25 °C
»

Güney Kore'den Google'a 177 milyon dolar ceza

Güney Kore, işletim sistemi ve uygulama pazarlarında adil rekabet karşıtı faaliyetleri nedeniyle Google’a 177 milyon dolar ceza kesti.
Güney Kore'den Google'a 177 milyon dolar ceza

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore piyasa regülatörü tarafından yapılan açıklamada, mobil işletim sistemleri ve uygulama pazarlarındaki piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla teknoloji devi Google’a 177 milyon dolar para cezası kesildiği belirtildi.

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonunun (KFTC), Google’ın rakipleri tarafından üretilen mobil işletim sistemlerinin kullanılmasını engellediği yönündeki iddiaları araştırmak için 2016'dan beri şirketi izlediği aktarıldı.

Regülatöre göre Google, büyük anlaşmalar imzaladığı akıllı telefon üreticilerine "parçalanma karşıtı anlaşma (AFA)" imzalamalarını şart koşarak pazar rekabetini engelledi.

Söz konusu AFA anlaşması kapsamında, mobil cihaz üreticilerinin cihazlarına değiştirilmiş Android işletim sistemi sürümlerini yüklemelerine ve kendilerine ait özel Android sürümleri geliştirmelerine izin verilmiyor.

Piyasa regülatörüne göre, Google’ın bu uygulaması pazarda tekelleşmesine yol açarken, akıllı cihazlar için yeni işletim sistemleri geliştirilmesine de engel oldu.

KFTC para cezasının yanında, Google LLC, Google Asya Pasifik ve Google Kore'ye söz konusu uygulamaları sonlandırması talimatı verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli'den Resul Tosun'a sert tepki14 Eylül 2021 Salı 16:20
  • Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü14 Eylül 2021 Salı 16:04
  • BM'den Suriyeli göçmenler mesajı14 Eylül 2021 Salı 16:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya 'göçmen' resti14 Eylül 2021 Salı 15:47
  • Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü14 Eylül 2021 Salı 15:24
  • 4 il için kuvvetli yağış uyarısı14 Eylül 2021 Salı 14:40
  • Şarkıcı Koray Avcı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı14 Eylül 2021 Salı 14:38
  • Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı14 Eylül 2021 Salı 14:19
  • Ermenistan için kritik tercih anı14 Eylül 2021 Salı 14:06
  • 301 kilometre hızla radara girdi, 1339 lira ceza kesildi14 Eylül 2021 Salı 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti