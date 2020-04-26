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Güney Koreli yetkili: Kim hayatta ve iyi

Güney Kore, ölmüş olabileceği söylentileri çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "hayatta ve sağlının yerinde" olduğunu bildirdi.
Güney Koreli yetkili: Kim hayatta ve iyi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadesini kullandı. 

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı. 

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kim ile ilgili iddialar üzerine, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum çünkü bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz." ifadesini kullanmıştı.

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