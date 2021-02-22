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Güney Marmara'da soğuk ve karlı havalar balık tezgahlarını şenlendirecek

Balıkçılar arasında "Balığın kulağına kar suyu kaçtı" denilen bugünlerde Marmara Denizi'nde ürün bolluğu ve tezgahlarda fiyatların düşmesi bekleniyor.
Güney Marmara'da soğuk ve karlı havalar balık tezgahlarını şenlendirecek

Marmara Denizi'nin güneyinde yer alan Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da son günlerde hava ve deniz suyunun iyice soğuması ve etkili olan karla, tezgahlarda balık bolluğu, dolayısıyla da fiyatlarda düşüş bekleniyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı ve Su Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, son günlerde yaşanan karlı havaların ardından Marmara'dan avlanan balıkların lezzetinin artacağını anlattı.

Marmara Denizi'nde yüzeye yakın yaşayan balıkların büyük bölümünün Karadeniz, diptekilerin ise Akdeniz kökenli olduğunu belirten Sarı, şöyle devam etti:

"Havalar soğudukça Karadeniz'den Marmara'ya göç olur. Bu yüzden balıkçılar arasında 'Balığın kulağına kar suyu kaçacak' diye bir tabir vardır. Balığın lezzetli olabilmesi için mutlaka kar suyu lazım. Şu anda da kar yağdı, balığın kulağına kar suyu kaçtı. Karadeniz'den Marmara'ya büyük göç gerçekleşmemişti, şimdi bekliyoruz. Palamut zamanı geçti, palamudun gelmesini beklemeyiz ancak lüfer, hamsi, istavrit gibi balıklar çok çıkabilir."

Sarı, son dönemde Marmara'da avlanan balıkçıların, plankton salgılarından kaynaklanan ve 20-30 metre boylarında olan müsilajdan yakındığını bildirdi.

Denizin iyice soğuması ve dalgaların, müsilaj tehlikesini ortadan kaldıracağını aktaran Prof. Dr. Sarı, "Böylece en azından 1 ay da olsa balıkçılarımız rahatça avlanabilecek. Havaların soğuması ve kar yağışı Marmara balıkçılığına olumlu yönde etki edecektir." dedi.

"Bugünlerde en çok çipura, levrek, eşkina ve karagöz avlanıyor"
Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz ise kar ve yağmurun bolluğunun denizleri besleyen derelerin suyunu artırdığını belirtti.

Bu durumun balıkçılığa olumlu yansıyacağını anlatan Özkurnaz, "Balık çeşitlerimizin artacağını düşünüyoruz. İlerleyen günlerde balıkçılık daha fazlalaşacaktır. Balıkçılarımız da güzel bir şekilde balıklarını yakalayacak." ifadelerini kullandı.

Özkurnaz, bu mevsim özellikle çipura, levrek, eşkina ve karagöz avlandığını aktardı.

Balıkçıların 1-1,5 aylık süreçte iyi iş yapacağını ifade eden Özkurnaz, 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi bu durumun piyasayı hareketlendireceğini dile getirdi.

Çanakkaleli balıkçılardan Rıfkı Gül, bugünlerde geçen yıla göre 5-10 lira artış olan balık fiyatlarının, tezgahlarda ürün bollaşınca düşeceğine dikkati çekerek, kentte çipura ve levreğin kilogramının 70, sarıkanadın 100, karagözün 35 liradan, palamudun adedinin ise 50 liradan satıldığını söyledi.

"Eskiye bakıldığında balık çeşitlerimiz azaldı"
Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş da soğuk havanın Marmara'ya göre Karadeniz'de daha etkili olduğunu söyledi.

Marmara'da en fazla sardalya, istavrit, hamsi, tekir ve kalkan gibi balıkların bulunduğunu aktaran Karataş, şöyle konuştu:

"Eskiye bakıldığında balık çeşitlerimiz azaldı ama Marmara Denizi'nde balık yine de var. Aslında soğuk havalar bizim için iyi, balıklar toplu olduğu için rahat avlanıyor ancak salyalar yüzünden ağlara balık vurmuyor ve bu yüzden balıkçılar da ağ atmıyor. Tabii balık da arz talep nedeniyle hallerde yüksek fiyata alıcı buluyor. Bu yıl hal fiyatları yüksek, 35-50 liraya halk hamsi yedi. Halkın kışın hamsiyi normalde 10-15 liraya yemesi lazım. İstavrit, sardalya gibi balıkların da aynı şekilde fiyatları yüksek, insanların tüketebileceği bir seviyede değil."

Yalova'daki tezgahlarda kilogram bazında çinekop 75, levrek 70, hamsi 30, çipura 40, somon 35, uskumru 25, sarıkanat 100, istavrit 25 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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