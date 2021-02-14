  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Güney Marmara'da yoğun kar etkili oluyor

Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te gece başlayan yağış devam ediyor.
Güney Marmara'da yoğun kar etkili oluyor

Bursa'da sabah etkisini artıran kar nedeniyle kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmaları yapıldı.

Kar kalınlığının 7 santimetreyi geçtiği merkez ve ilçelerde yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Balıkesir
Balıkesir kent merkezi ile Kepsut, Bandırma, Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Manyas ve Marmara ilçelerinde dün akşamdan itibaren kar etkili oluyor.

Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Balıkesir'i Edremit, Susurluk, İzmir ve Çanakkale'ye bağlayan kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ve jandarma ekiplerince denetimlere devam edilen Balıkesir'de, ana arterler, şehirler arası ve kırsal mahalle yollarında herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.

Çanakkale
Çanakkale kent merkezinde yağışın tipiye dönüşmesinden dolayı Bursa'ya ulaşım sağlanan kara yolunun Özbek Rampası mevkisinde buzlanma meydana geldi.

15 Temmuz Çanakkale Otogarı önünde oluşturulan polis noktasında sürücülere, araçlarının lastiklerine zincir takmaları uyarısında bulunuluyor.

Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler de kent genelinde iş makineleriyle kar küreme çalışması yapıyor.

Bilecik
Bilecik'te kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, merkez ve ilçelerde yolların kapanmaması için çalışma yürütüyor.

Ayrıca, yağışın etkili olduğu Bozüyük ilçesindeki Uzunçam Yaylası ile Pazaryeri ilçesinde bulunan Bozcaarmut Göleti beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üç kıtanın ortasındaki Türkiye lojistik açıdan öne çıkıyor14 Şubat 2021 Pazar 11:47
  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler: Harekat ile teröristlere ait karargah ve mağaraların imhası planlanmıştır14 Şubat 2021 Pazar 11:46
  • Teröristbaşı Öcalan'ın siyasi sığınma hayalleri 22 yıl önce Türkiye'nin operasyonuyla son buldu14 Şubat 2021 Pazar 11:37
  • İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı14 Şubat 2021 Pazar 11:36
  • Ankara'da cesedi bulunan kişiyi arkadaşı öldürmüş14 Şubat 2021 Pazar 11:14
  • Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı14 Şubat 2021 Pazar 11:06
  • Uzungöl'ün çevresi yapılardan arındırılarak, yeşil olacak14 Şubat 2021 Pazar 11:05
  • Ortodoks kilisesi yılların tahribatına ve definecilerin talanına uğradı14 Şubat 2021 Pazar 11:04
  • Google'dan Sevgililer Günü'ne özel doodle14 Şubat 2021 Pazar 10:47
  • PKK'nın sözde yöneticisi Kalkan'dan Boğaziçi eylemlerine destek açıklaması14 Şubat 2021 Pazar 10:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti