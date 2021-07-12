Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 193 ülkeye ihracat

Türkiye ihracatında yüzde 5’i geçen payıyla, ülke ekonomisine önemli girdi sağlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2021’in ilk altı ayında 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle bölgedeki başarıya dikkat çekerek, Gaziantep’in Türkiye ihracatının yüz akı olduğunu ifade etti. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ise 193 ülkeye ihracat yapan bölgenin yıl sonu ihracat hedefinin 12 milyar dolar olduğunu vurguladı. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya da “Geçen yıl ihracatta rekor kırdık, yüzde 20’lik artış oldu. İlk 6 ayda hububat sektörü olarak 1 milyar 200 milyon dolarlık ihracatımız var. Yıl sonunda 2,5 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde iş insanları ve ihracatçılarla bir araya gelerek, temaslarda bulundu.

BÖLGE İHRACATÇISI YENİ REKORLAR KIRACAK

3 gün süren gezide Mardin’in Midyat ilçesinde Artuklu Üniversitesi’ne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin temel atma törenine katılan Gülle, ardından ilçedeki Aslankaya Tekstil Fabrikası’nı ziyaret etti. Fabrikada üretilen ürünleri inceleyen Gülle daha sonra 2021-2022 Hasat Yılı ve Sonrası toplantısında un sektörünün önde gelen temsilcileriyle buluştu. Konuşmasında iklim değişikliği ve tarımın geleceğine vurgu yapan Gülle, hızla artan talep doğrultusunda hububat ihracatçısının yeni rekorlar kıracağına dikkat çekti.

ADIYAMAN’DA GAİB İRTİBAT BÜROSU AÇILDI

İkinci gün ise Adıyaman’da Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hizmete giren GAİB İrtibat Bürosu’nun açılışına katılan Gülle, kentin ihracatta yükselen iller arasında yer aldığını söyledi. Açılıştan sonra ihracatçılarla bir araya gelen Gülle, performansı kalıcı hale getirmek için yeni hedefler koymak gerektiğinin altını çizdi. İlde faaliyet gösteren ihracatçıların üretim tesislerini de gezen Gülle, Adıyaman’dan daha çok ihracatçı kazanmak istediklerini dile getirdi.

İHRACATTA TÜRKİYE’NİN YÜZ AKI: GAZİANTEP

Mardin ve Adıyaman’dan sonra Gaziantep’e geçen TİM Başkanı İsmail Gülle, birlik başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve delegelerle yemekte buluştu. Gaziantep’in Türkiye’nin uluslararası arenadaki yüz akı şehirlerden olduğunu söyleyen Gülle, kentin bu yıl sonunda ihracatta rekor kıracağını vurguladı.

Son gün ise İsmail Gülle ve beraberindeki heyet Kilis’te GAİB İrtibat Bürosu’nun açılışını gerçekleştirdi. Ardından da kentin önde gelen iş insanlarıyla bir toplantı yaparak, ülkenin kalkınmasında ihracatın önemine vurgu yapıldı.

BÖLGEDE PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖNEMLİ İŞLER YAPILDI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ihracat performansına yönelik DHA’ya açıklamalarda bulunan Gülle, “2021 yılının ilk 6 ayına baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatı total ihracatın yüzde 5 civarında. Bizleri asıl memnun eden bölge insanın göstermiş olduğu performanstır. Pandemi döneminde bölge çok önemli işler yapıldı. Özellikle teknik tekstil alanındaki yatırımlar, maske kumaşı, tulum ve önlüğün üretilmesinde önemli görevler üstlendiler. Gıda, tekstil ve hububat ile bakliyat sektörleri de öne çıktı. Irak ve Suriye ile olan sınır ticaretinde yoğun performans gösteriliyor” dedi.

GAZİANTEP, EN ÇOK İHRACAT YAPAN İL SIRALAMASINDA 5’İNCİ

Bölge insanın azminin ve İpek Yolu üzerinde olmasının kenti başarılı kıldığını belirten Gülle, “Gaziantep, Türkiye’de en çok ihracat yapan il sıralamasında 5’incidir. Çok önemli bir potansiyeli yakaladı ve böyle gidiyor. İhracata katılımda ve pazar bulmakta büyük bir cesaret var. Eğitimler, seminerler, KOBİ’lerin desteklenmesi gibi birçok hizmeti veriyoruz ve karşılığını ihracat olarak alıyoruz. Bölge devletin teşviklerini iyi değerlendiriyor, yatırımcı, girişimci ve ihracatçı sayısı da oldukça yüksek” diye konuştu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDEN 193 ÜLKEYE İHRACAT

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise 193 ülkeye ihracat yapıldığına dikkat çekerek, “Pandemi özellikle bizim bölgemizde pozitif bir etki yarattı. Ürün, sektör ve pazar çeşitliliğimizin artmasına ciddi destek sağladı. Lüks tüketim ürünlerinin ihracatı düşerken teknik tekstil, temel gıda maddeleri, kişisel koruyucu ekipmanlar alanında önemli mesafe kat ettik. Önemli kazanımlarımız oldu ve bütün dünyaya bu ürünleri satar hale geldik. Burada önemli olan, başarıyı devam ettirmektir” ifadelerini kullandı.

GAİB’İN YIL SONU İHRACAT HEDEFİ 12 MİLYAR DOLAR

Pandemiye rağmen 2021 yılının ilk 6 ayında ihracatta önemli artışlar olduğunu aktaran Kileci, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 2021’in ilk altı ayında 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Gaziantep’in ihracatı da 5 milyar doların üzerine çıktı. GAİB’in yıl sonu ihracat hedefi 12 milyar, Gaziantep’in ise 10 milyar dolardır. Şu andaki rakamlar hedeflerimizi tutturacağımızı hatta geçeceğimizi söylüyor. Bölge olarak sürekli üretmeye ve satmaya devam ediyoruz” dedi.