Güneydoğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu kuvvetli yağışların akşam etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu kuvvetli yağışların akşam etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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