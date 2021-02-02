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Güneydoğu Anadolu'da en yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleşti

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak ayında 791 milyon 960 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Güneydoğu Anadolu'da en yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleşti

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılına yeni umutlarla ve birçok beklentiyle başladıklarını, ocak ayı ihracat rakamlarının her şeyin daha iyiye gideceğine olan inançlarını güçlendirdiğini belirtti.

Uluslararası pazarlarda yaşanan ticari ve siyasi olumsuzluklara rağmen bölgede ve Gaziantep'te ihracat rakamlarının arttığına işaret eden Kileci, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artış sonucu 791 milyon 960 bin dolarlık ihracatla en yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleşmiştir. Gaziantep’ten de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3’lük artışla 670 milyon 490 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Diğer taraftan son 12 aylık verilere göre Gaziantep’ten yüzde 6,4’lük bir artışla toplam 7 milyar 986 milyon 627 bin dolar, bölgeden ise yüzde 4,7’lik artışla 9 milyar 357 milyon 344 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. İhracat rakamlarında tam anlamıyla pozitife geçmiş durumdayız. Daha güzel günler ise bizleri bekliyor."

Kileci, ihracatta Orta Doğu ülkelerinin yüzde 36,9 payla ilk, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yüzde 19,2 payla ikinci, Amerika ülkelerinin de yüzde 15,9 payla üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

İhracatçıların bazı lojistik sorunları olduğuna dikkati çeken Kileci, şöyle devam etti:

"Özellikle son dönemde konteyner tedarikinde yaşanılan zorluklar, konteyner fiyatlarının yükselmesine ve navlun fiyatlarının artmasına sebebiyet vermiştir. Pandemi sürecinde bozulan dünya uluslararası lojistik sisteminin olumsuz etkileri ise yaşanan sorunun temel sebebidir. Nitekim bölgemizde yüklemesi yapılamayan, sevke hazır yüksek miktarda sipariş beklemede bulunmaktadır. Bu sorunun ivedilikle çözülmesi için çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz ve konuyla ilgili görüşmelerimiz de yoğun bir biçimde devam ediyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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