  • BIST 1.069
  • Altın 479,370
  • Dolar 7,3144
  • Euro 8,6014
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
»

Güneydoğu ihracatının gözde pazarı Orta Doğu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 2020 yılının 7 aylık döneminde Orta Doğu'nun başı çektiği 187 ülkeye, 4 milyar 819 milyon 40 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Güneydoğu ihracatının gözde pazarı Orta Doğu

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yılın 7 aylık döneminde 5 milyar 59 milyon 760 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu'nun sanayicisi, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 4,8 gerilemeyle 4 milyar 819 milyon 40 bin dolarlık ihracatta kaldı.

Temmuz ayında da geçen yılın aynı ayına göre 5,3'lük bir artışla 839 milyon 307 bin dolarlık ticaretini artıran iş insanları, 7 aylık dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerini minimize etmeye çalışıyor. Bu anlamda yılın geride kalan aylarında 187 ülkeye ürün satmayı başaran ihracatçılar, bölgeye katma değer kazandırıyor.

Bölge ihracatında Orta Doğu ülkeleri, yüzde 40,8 payla en çok ilgi görülen pazar oldu. Bu pazarı yüzde 19,2 ile AB ülkeleri yüzde 15'lik payla Afrika ülkeleri takip etti.

Güneydoğu'nun ürün gönderdiği ülkeler incelendiğinde de sırayla en önemli pazar Irak oldu. 1 milyar 185 milyon dolarlık ihracatı gerçekleştirilen Irak'ı sırayla ABD, Suriye, İngiltere, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, İsrail, Libya, ve Venezuella takip etti.

En önemli ihraç kalemi halı
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli ihracat kalemi olarak 7 aylık sürede halı dikkati çekti. 897,1 milyon dolarlık ilgiyle bölgenin en çok sattığı ürün halı olurken, bu ürünü ise 421 milyon dolarla kimyevi maddeler, 316 milyon dolarla makarna, 262 milyon dolarla dokunmamış kumaşlar, 221 milyon dolarla da bitkisel yağlar izledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin öncü ili temmuz ayında gerçekleştirdiği 728 milyon 793 bin dolarlık ihracatla Gaziantep oldu. Diğer illere fark atan Gaziantep, yılın 7 aylık döneminde 4 milyar 538 milyon 871 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

Bölge ihracatının yaklaşık yüzde 94'ünü tek başına karşılayan Gaziantep'i 123 milyon 281 bin dolarla Mardin, 61 milyon 129 bin dolarla Malatya, 49 milyon 45 bin dolarla Kahramanmaraş, 22 milyon 704 bin dolarla Şanlıurfa, 14 milyon 988 bin dolarla Cizre, 9 milyon 22 bin dolarla Diyarbakır takip etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TMO Genel Müdürü Güldal'dan buğdayda stokçuluk girişimlerine yönelik uyarı09 Ağustos 2020 Pazar 11:31
  • Bakanlık açıkladı! 129 milyon lira ceza kesildi08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:20
  • Ankara'da elektrik hatları yenilenecek08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:37
  • İstanbul'dan 236 noktaya ihracat08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:35
  • Bakan Varank'tan TÜBİTAK'ın yeni mükemmeliyet merkezleri açılışı paylaşımı08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:43
  • Motorine 16 kuruş zam07 Ağustos 2020 Cuma 16:49
  • Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek07 Ağustos 2020 Cuma 15:00
  • Ticaret Bakanlığından gümrük vergisi haberlerine ilişkin açıklama07 Ağustos 2020 Cuma 14:59
  • Temmuzda hava yoluyla yaklaşık 6,2 milyon yolcu taşındı07 Ağustos 2020 Cuma 13:20
  • Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile 1,8 milyonu aşkın gence destek07 Ağustos 2020 Cuma 13:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti