  • BIST 1.351,480
  • Altın 499,38
  • Dolar 8,5850
  • Euro 10,1500
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 29 °C
»

Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar kavuruyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar kavuruyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre hava sıcaklıkları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kendisini daha fazla hissettiriyor.

Yükselişe geçen hava sıcaklıkları, Gaziantep'te de günlük yaşamı etkiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili olarak gösterilen Gaziantep'te hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü.

Kentte sıcak havadan kaçmak isteyenlerin çoğu parklara akın etti. Sıcaktan bunalan bazı hayvanlar da parktaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa 42 derece

Türkiye'nin en sıcak kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üstünde seyrediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken Şanlıurfa'da termometreler öğle saatlerinde 42 dereceyi gösterdi.

Şanlıurfalılar özellikle güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışıyor.

Dışarıya çıkanlar ise parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kilis

Kilis'te de insanlar 39 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle gölgelik alanlar, parklar ve havuzlara akın etti.

Kentte etkili olan sıcak havanın gelecek günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcak havalardan bunaldığını belirten Baran Çakmak, serinlemek için de havuza girmeyi tercih ettiğini söyledi.

Adıyaman

Hava sıcaklıklarının 39 derece ölçüldüğü Adıyaman'da ise insanlar dinlenmek için gölgelik alan ve su kenarlarını tercih ediyor.

Kimileri ise serinlemek için yüzme havuzları ve dereleri seçiyor.

Uzmanlar özellikle ileri yaştaki kişilerin güneş ışıklarına direkt maruz kalmamaları uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İletişim Başkanlığı'ndan uluslararası medyaya '15 Temmuz' bilgilendirmesi13 Temmuz 2021 Salı 12:38
  • Gondolda 'Evet' dediler13 Temmuz 2021 Salı 12:28
  • Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 1138 zanlı yakalandı13 Temmuz 2021 Salı 12:26
  • FETÖ’cü Orhan İnandı’nın, ifadesi ortaya çıktı13 Temmuz 2021 Salı 12:20
  • Bakan Koca'dan dördüncü dalga uyarısı: Aşı zorunlu olacak mı? Delta varyantının 36 ilde 750 kişide tespit edildi13 Temmuz 2021 Salı 12:14
  • 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak13 Temmuz 2021 Salı 12:10
  • Taksiciler 15 Temmuz şehitleri anısına kontak çevirdi13 Temmuz 2021 Salı 11:48
  • 31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı13 Temmuz 2021 Salı 11:36
  • İzmir sahillerinin güvenliği jandarmanın atlı birliklerine emanet13 Temmuz 2021 Salı 11:33
  • Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı13 Temmuz 2021 Salı 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti