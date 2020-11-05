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Güneydoğu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Güneydoğu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'da dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, mahallelerde ise su baskınları yaşandı.

Devteşti Mahallesi'nde tıkanan rögar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri de su tahliye çalışmaları yürütüyor.

Gaziantep
Kentte dün gece geç saatlerde başlayan yağmur, ara ara sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle kentin işlek cadde ve bulvarlarında trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Vatandaşların da sağanak nedeniyle zorluklar yaşadığı gözleniyor.

Adıyaman
Gece geç saatlerde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar evlerin bahçelerinde oluşan büyük su birikintisini tahliye etmeye çalıştı.

Trafikte yaşanan yoğunluktan dolayı ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kilis
Kilis'te bu sabah başlayan yağmur, etkisini arttırmaya başladı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı.

Belediye hoparlörlerinden vatandaşların sel ve baskınlara karşı duyarlı olması uyarısında bulunuldu.

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