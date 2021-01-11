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Güneydoğulu ihracatçılardan yeni yılda 12 milyar dolarlık dış satım hedefi

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2020 yılında gerçekleştirilen 9 milyar 278 milyon dolarlık ihracatın yeni yılda 12 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
Güneydoğulu ihracatçılardan yeni yılda 12 milyar dolarlık dış satım hedefi

Türkiye'nin ihracatına önemli katkıda bulunan ve 2020'yi 9 milyar 278 milyon dolarlık dış satımla kapatan Güneydoğulu ihracatçılar yeni yılda 12 milyar dolarlık dış satımı hedefliyor.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Kovid-19 salgınının tüketici açısından oluşturduğu değişimleri fırsata çeviren GAİB üyesi firmalar, geçen yıl elde ettiği 9 milyar 278 milyon dolar ihracatıyla dikkati çekiyor.

GAİB'e bağlı 8 ilden 193 ülke ve serbest alana ürün gönderildiği bölgede en fazla ihracatı 7,9 milyar dolarla Gaziantep gerçekleştirdi.

Güneydoğulu ihracatçılar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ile mamullerinden 2,3 milyar dolar, halıdan 1,8 milyar dolar, kumaştan 816 milyon dolar, iplikten 687 milyon dolar, makarnadan 587 milyon dolar, kuru meyve ve mamullerinden ise 240 milyon dolar gelir elde etti.

Bölgeden en fazla ihracat 2,3 milyar dolarla Irak'a, 1 milyar dolarla ABD'ye, 400 milyon dolarla da İngiltere'ye yapıldı.

Hedef 12 milyar dolarlık ihracat
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, Güneydoğu'nun güçlüklerle mücadele etme konusunda oldukça başarılı olduğunu ve salgına rağmen ihracatını 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 4 yükselterek başarısını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Bölgenin önemli üretim ve sanayi kenti Gaziantep'in 2020'de 8 milyar dolar seviyelerinde ihracata imza attığını anımsatan Kileci, şöyle devam etti:

"Öncü kentimiz Gaziantep için 10 milyar dolar hedefi artık hayal değil. 2021'de bölgemiz için de Gaziantep rakamlarına paralel artış beklentimiz var ve yaklaşık 12 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz bulunuyor. 2019'da Orta Doğu'da yaşanan düşüşü Avrupa, Afrika ve özellikle Birleşik Devletler olmak üzere Kuzey Amerika'ya yapılan ihracatla telafi ettik. 2021 hedefimiz, adı geçen bu ülke ve ülke gruplarına ihracatımızı daha da artırarak bu pazarlarımızı güçlendirmek. Ülkemizin 2021 yılı ihracat hedefi 184 milyar dolar olarak belirlendi. Türkiye'nin bu hedefi doğrultusunda Güneydoğu ihracat ailemizin 2020'deki 9 milyar 278 milyon dolarlık rekor katkısını daha da geliştirerek ülkemize güç vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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