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Güneysu'daki sel ve heyelanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Güneysu'daki sel ve heyelanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Güneysu'daki sel ve heyelanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
15 Temmuz 2021 Perşembe 09:51
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.