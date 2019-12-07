Güngören Belediyesi'ndeki skandal için AK Parti'den ilk açıklama

Güngören Belediyesi’nde çalışan bir kişiye, belediye başkan yardımcısını görünce ayağa kalkmadığı için belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verilmesine AK Parti'den ilk tepki geldi

Güngören Belediyesi’nde çalışan bir kişiye, belediye başkan yardımcısını görünce ayağa kalkmadığı için belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verildiği görüntüleri büyük tepkilere neden oldu.

AK PARTİ'DEN İHRAÇ AÇIKLAMASI

MKYK toplantısı devam ederken gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, büyük tepki çeken Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya da değindi.

Belediye başkan yardımcısının ayağa kalkmadığı için çalışanlardan birini cezalandırdığı olayın kabul edilebilir bir tarafı olmadığını vurgulayan Çelik, "Bu davranış hepimizi üzmüştür. Bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır. İstifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz. Enes kardeşimizin gözlerin öpüyoruz" dedi.