Güngören'de kaçak cep telefonu satan işyerine operasyon

Güngören'deki bir işyerinde kaçak cep telefonu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri işyerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 695 kaçak cep telefonu ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güngören'deki bir işyerinde kaçak cep telefonu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. İşyerine Salı günü operasyon düzenleyen polis ekiplerince Musa S.(37) isimli bir şüpheli gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda ise 695 akıllı cep telefonu, 680 şarj başlığı, 540 şarj kablosu ve 90 kulaklık ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Musa S. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.