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Güngören'de kuaförde tıraş olan kişiye silahlı saldırı

GÜNGÖREN'de yaya olarak gelen 2 kişi, kuaförde tıraş olan Ali M.'ye silahlı saldırıda bulunarak yaraladı. Şüphelilerin, saldırının ardından ellerinde tabancalarla kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı
Güngören'de kuaförde tıraş olan kişiye silahlı saldırı

Olay, saat 19.00 sıralarında Maraşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yaya olarak gelen 2 kişi, husumetli oldukları Ali M. tıraş olduğu sırada kuaför dükkanını kurşun yağmuruna tuttu. Camdan içeri giren kurşunlar Ali M.'nin ayağına isabet etti. Saldırganlar geldikleri gibi yaya olarak kaçtı. Yaralanan Ali M., vatandaşların yardımıyla araçla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, saldırının ardından ellerinde tabancalarla kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

"SİLAH SIKIP KOŞA KOŞA UZAKLAŞTILAR"

Cadde üzerinde bulunan bir görgü tanığı, "Adam tıraş oluyordu, 2 kişi geldi. Silah sıkıp koşa koşa uzaklaştılar. Adam yaralandı, can havliyle araçla hastaneye kaldırıldı. Gelen kişiler yaya olarak gelip kaçtılar" dedi.

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