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Güngören'deki demir destekli binaya tahliye kararı

GÜNGÖREN'DE balkonunda meydana gelen derin çatlaklara önlem olarak demir direkle destek yapılan binaya tahliye kararı asıldı. Bina boşaltılırken,yarın ekiplerin binaya gelerek karot örneği alacağı öğrenildi.
Güngören'deki demir destekli binaya tahliye kararı

Mareşal Çakmak Mahallesi, Orhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada, yıllar içinde oluşan çatlaklar tehlikeli boyuta ulaştı. Bina sakinleri, balkonun yıkılma tehlikesine karşı demir ve tahta direkle balkona destek yaptı. Binada oluşan görüntü, çevredeki vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Güngören Belediyesi Zabıta ekipleri bugün o binaya gelerek binanın tahliyesine karar verilen ilgili yazıyı astı. Bina boşaltılırken, yarın ekiplerin gelerek binadan karot örneği alacağı öğrenildi.


 

"YIKILACAKSA YIKILSIN"

Bina sakinlerinden İrfan Çakıroğlu, "Arkadaşlar oraya tahta koymuş. Balkonda çatlama yok hiçbir şey yok. Burada bir şeyler dönmüş bizim de haberimiz yok ama bizden değerli değil. Yıkılacaksa tabii ki de yıkılsın. Yarın da karot örneği alınacak yıkılacaksa yıkılsın. Burada 8-10 yıl eski binalar var. Depremden sonra gelip baktılar. Hiçbir problem göremediler" dedi.

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