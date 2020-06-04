Günün ilk rakamları

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar/TL kuru, yeni güne 6,74 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 7,57'de yer alıyor. Çeyrek altın 610 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 431 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybını sürdüren dolar, Türk Lirası karşısında da güç kaybediyor.

Dün mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6,73'e kadar gerileyen dolar/TL kuru, yeni güne 6,74 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,57'de yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı değer kaybetmeye devam ediyor. Gram altın güne düşüşle bayarak 368 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 610 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 431 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.703,72 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarına odaklanmışken ABD'deki protestolar endişe unsuru olmaya devam ediyor.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu başlayan ırkçılık kaşıtı protestolar 9. gününde de devam ediyor. Piyasalar bugün de ABD'de yaşanan protestoları ve yeni tip koronavirüs salgını izlemeye devam edecek.

ENFLASYON MAYISTA BEKLENTİLERİ AŞTI

Enflasyon mayısta yüzde 1.36 artarken, yıllık bazda yüzde 11.39 oldu. Piyasalarda enflasyonun yüzde 0.90 civarında artması bekleniyordu.