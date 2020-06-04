  • BIST 109.030
  • Altın 370,198
  • Dolar 6,7605
  • Euro 7,5712
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Günün ilk rakamları

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar/TL kuru, yeni güne 6,74 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 7,57'de yer alıyor. Çeyrek altın 610 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 431 liradan satılıyor.
Günün ilk rakamları

Küresel piyasalarda değer kaybını sürdüren dolar, Türk Lirası karşısında da güç kaybediyor.

Dün mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6,73'e kadar gerileyen dolar/TL kuru, yeni güne 6,74 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,57'de yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı değer kaybetmeye devam ediyor. Gram altın güne düşüşle bayarak 368 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 610 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 431 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.703,72 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarına odaklanmışken ABD'deki protestolar endişe unsuru olmaya devam ediyor.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu başlayan ırkçılık kaşıtı protestolar 9. gününde de devam ediyor. Piyasalar bugün de ABD'de yaşanan protestoları ve yeni tip koronavirüs salgını izlemeye devam edecek. 

ENFLASYON MAYISTA BEKLENTİLERİ AŞTI

Enflasyon mayısta yüzde 1.36 artarken, yıllık bazda yüzde 11.39 oldu. Piyasalarda enflasyonun yüzde 0.90 civarında artması bekleniyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FİSKOBİRLİK'in 2020 ciro hedefi 500 milyon lira03 Haziran 2020 Çarşamba 17:17
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Habur ve Gürbulak kapılarını bu hafta açıyoruz03 Haziran 2020 Çarşamba 14:54
  • Oyun sektörü desteklerle başarıdan başarıya koşuyor03 Haziran 2020 Çarşamba 14:11
  • Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi 5 ayda yüzde 66 oldu03 Haziran 2020 Çarşamba 14:10
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Lisanslı depoculukta hedef 10 milyon ton03 Haziran 2020 Çarşamba 13:17
  • Kimya ihracatı 5 ayda 7 milyar doları aştı03 Haziran 2020 Çarşamba 13:15
  • İş Bankası'ndan blockchain teknolojisiyle dış ticarette ödeme garantisi03 Haziran 2020 Çarşamba 12:33
  • Bu tesiste günlük 2,5 milyon maske üretiliyor03 Haziran 2020 Çarşamba 12:33
  • Mayısta fiyatı en fazla artan ürün çilek, en çok düşen sivri biber03 Haziran 2020 Çarşamba 11:07
  • Ziraat Bankası'ndan küçükbaş hayvan varlığını artıracak iş birliği03 Haziran 2020 Çarşamba 11:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti