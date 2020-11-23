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Güpegündüz araç kundakladı: Olay anı güvenlik kamerasında

Esenyurt'ta park halinde bulunan otomobil, güpegündüz kundaklandı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Güpegündüz araç kundakladı: Olay anı güvenlik kamerasında

Olay, Esenyurt Mehterçeşme 1878 sokakta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay Tok sabah saatlerinde arkadaşından yük taşımak için arabasını ödünç alarak evine geldi. Evinin önüne aracı park edip yukarıya çıktı. Daha sonra kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki araca yanıcı madde dökerek yakmaya çalıştı. Alev alan aracı gören, bina sakinleri paniğe kapılarak camdan su dökerek aracı söndürmeye çalıştı. Polis ve itfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar büyük korku yaşadı. Olay yerine gelen ekipler alev alan aracın kundaklandığını belirledi. Araç soğutma çalışmalarının ardından yediemin otoparkına kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay binanın güvenlik kamerasına yansırken, araç sahibi, "Nasıl olduğu hakkında fikrim yok. Arkadaşıma aracı vermiştim. Beni aradı bu durumu aktardı ben de şok oldum. Herhangi bir sorunum, husumetim söz konusu değil" diye konuştu.

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