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Gurban olim verene, maskeni tak, mesafeni koru'

Erzurumlu  mucit Ebubekir Taşbaşı ve şair Hanifi Kızıloğlu, cadde ve sokakları dolaşarak vatandaşları, maske takmaları konusunda uyardı. 
Gurban olim verene, maskeni tak, mesafeni koru'

Yaptığı birbirinden ilginç icatlarla adı 'Dadaş Mucit'e çıkan Ebubekir Taşbaşı, koronavirüse dikkat çekmek, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarmak için tulum giyerek cadde ve sokaklara çıktı. Sağlık ekiplerinin Covid-19'lu hastalara müdahale ettikleri tek kullanımlık tulumu giyen, ağzına taktığı maskeyi de dikkat çekmek için kilitleyen Taşbaşı, başına geçirdiği siperlikle Cumhuriyet caddesi ve Erzincankapı semtini gezdi. Maskeli olan vatandaşlara teşekkür eden, maskesizleri ya da yanlış takanlara da seslenen Taşbaşı, "Maskeyi takalım mesafeyi koruyalım bu pislikten kurtulalım. Anladın mı gurban olim verene" diye uyarıda bulundu. 

Haberlerde hemen her gün 50-60 kişinin virüsten hayatını kaybettiğini öğrendiklerini ifade eden Ebubekir Taşbaşı, "Koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak için böyle bir kostüm giydim. Millet dikkat etsin, mesafesini korusun istedim. Eğer dikkat edersek bu virüsü bir an önce bitiririz. Yoksa böyle gitmez. Maskeye kilidi de örneğin hırsızlar kapı kilitlerini kırarak içeri giriyor. Ben de virüsün maskeyi kırıp içeri girmesin diye temsili olarak kiliti kullandım" diye konuştu.

Taşbaşına destek veren şair Hanifi Kızıloğlu da dikkatsizlik sonucu hastalığın yayıldığını kaydederek, herkesin başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarının tavsiyelerine kulak vermelerini istedi. Kızıloğlu, maske uyarısını yazdığı virüs şiiriyle tamamladı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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