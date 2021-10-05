Gurbetçi iş adamını öldüren 3 şüpheli cinayetten önce 180 TL'ye bıçak almış

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı’nın (49) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Suriye uyruklu Firas S., kız arkadaşı Ceren İ. ile Ali İhsan Ç.'nin, cinayet öncesi 180 TL.'ye bıçak satın a

Olay, geçen cuma akşamı Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Almanya'da yaşayan iş insanı Cahit Tatlı, Başiskele ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Cahit Tatlı’nın evinin önündeki cipinin çalındığını belirledi. Cahit Tatlı’ya ait cip, Kocaeli Fuarı içerisinde bulundu. Araştırmalarını sürdüren jandarma, Cahit Tatlı’nın görüştüğü kişileri takibe alırken, güvenlik kameraları kayıtları incelendi. soruşturma sonunda Cahit Tatlı’nın arkadaşları olan Suriye uyruklu Firas S., kız arkadaşı Ceren İ. ve Ali İhsan Ç., gözaltına alındı.

Jandarma, 3 kişinin olaydan önce İzmit’te 180 liraya bıçak satın aldıklarını, kamera kayıtlarından eve Ali İhsan Ç.’nin aracıyla geldikleri, olaydan sonra ise Başiskele’de Suriye uyruklu başka bir kişinin işlettiği markette 3 bin 500 euro parayı TL’ye çevirdikleri belirlendi. 3 şüpheli cinayeti itiraf ederken, bıçağı ise Seka Park mevkiinde denize attıklarını söyledi. Denizde yapılan aramada bıçak, ekipler tarafından bulundu. Cinayetle ilgili 3 şüphelinin jandarmadaki sorgulamaları devam ediyor.