  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 31 °C
»

Gurbetçiler Türkiye'deki koronavirüs tedbirlerinden memnun

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra baba ocaklarına yolculukları devam ediyor.
Gurbetçiler Türkiye'deki koronavirüs tedbirlerinden memnun

Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte ateşleri ölçülen, araçlarını dezenfekte ettirdikten sonra işlemlerini yaptıran gurbetçiler, alınan önlemlerden memnuniyetlerini dile getiriyor. 

Gurbetçilere işlemleri tamamlandığında Edirne Valiliğince dezenfektan hediye ediliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'ten Gümüşhane'ye giden Emin Kelif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yollarda herhangi bir sıkıntı yaşamadan anavatana geldiklerini söyledi.

Türkiye'ye vardıklarında kendilerini çok mutlu ve güvende hissettiklerini ifade eden Kelif, alınan koronavirüs tedbirlerinin de memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Fransa'da salgına yönelik önlemlerin çok yetersiz olduğunu kaydeden Kelif, "Ağustosun sonuna kadar buradayız. Gördüğüm kadarıyla tedbirler sadece burada var. Ben Fransa'da hiçbir tedbir görmedim. Maske, hijyen, hiçbir şey yok, aynı önceden olduğu gibi." dedi.

gurbetci2.jpg

"Buradaki insanlar Türkiye'nin kıymetini bilsin"
Fransa'dan gelen Aykut Taştan ise sınır kapısından girer girmez koronavirüs önlemeleriyle karşılaştıklarını, araçlarının dezenfekte edildikten sonra ateşlerinin ölçüldüğünü anlattı.

Avrupa'da yaşayan Türklerin vatanını çok sevdiğini vurgulayan Taştan, şunları kaydetti:

"Vatanımızı çok seviyoruz. Avrupa'daki Türkler Türkiye'nin ismini duyduklarında gözleri doluyor. Kapıkule'de Türkiye yazısını gördüğümüz zaman bile tüylerimiz diken diken oluyor. Buradaki insanlar Türkiye'nin kıymetini bilsin. Ben İtalya'ya, İspanya, Almanya'ya da gittim. Bizim gibi güzel bir devlet yok."

"Ülkemizi İsviçre'de her zaman gururla anıyoruz"
İsviçre'den memleketi Çorum'a giden Makbule Kılıçbaş da Türkiye'deki koronavirüs önlemlerinin çok hoşlarına gittiğini söyledi.

Sınır kapısından girer girmez Edirne Valiliği tarafından kendilerine dezenfektan hediye edildiğini anlatan Kılıçbaş, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz bütün ülkelerde her şey güzeldi. Yolculuk iyi geçti fakat Türkiye'de bir şey fark ettik. Geçtiğimiz ülkelerde koronanın adı dahi anılmazken ülkemize girişte araçlar dezenfekte ediliyor. Edirne Valiliğinin hediyesi olan dezenfektanı verdiler. Bu çok hoşumuza gitti. Biz İsviçre'de dahi çocuk için dezenfektan bulmakta zorlanıyoruz bu aralar. Gerçekten burada yaşayanlar ülkemizin kıymetini bilsinler. Çünkü insan ne zaman ayrı kalırsa bir şeylerin değerini o zaman anlıyormuş."

Kılıçbaş, 3 senedir İsviçre'de yaşadığını anlatarak, "Ülkemizi İsviçre'de her zaman gururla anıyoruz. Çünkü korona ile mücadelede Sağlık Bakanımız, sağlık çalışanları süreci çok iyi idare ettiler. Biz yurt dışında olduğumuz için aradaki farkı çok daha rahat görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçen ay Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 43 bin 292 gurbetçi giriş yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı, yeni dönemde okullarda alınacak önlemleri açıkladı05 Temmuz 2020 Pazar 12:35
  • Bakan Karaismailoğlu: Çukurova'ya yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz05 Temmuz 2020 Pazar 12:33
  • Sakarya Valis Kaldırım: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var05 Temmuz 2020 Pazar 12:32
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı yerinde deneyimleme şansı verdik05 Temmuz 2020 Pazar 11:57
  • Kurban bağışları pandemiye rağmen milyonlara ulaşacak05 Temmuz 2020 Pazar 11:56
  • İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor05 Temmuz 2020 Pazar 11:55
  • Çiftçiye 'anızı yakma gübreye dönüştür' uyarısı05 Temmuz 2020 Pazar 11:44
  • 'Yüzen kışla' Anadolu Türkiye'yi denizlerde 'küresel güç' haline getirecek05 Temmuz 2020 Pazar 11:39
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kovid-19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk05 Temmuz 2020 Pazar 11:37
  • Bursa'da sosyal mesafe ve maske unutuldu; parkta horon oynandı05 Temmuz 2020 Pazar 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti