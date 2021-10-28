  • BIST 1.522,040
  • Altın 552,04
  • Dolar 9,5382
  • Euro 11,1353
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Gurbetçilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde eylem yapan aileleri Almanya, Avusturya ve İsviçre’den gelen gurbetçiler ziyaret edip desteklerini iletti.
Gurbetçilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. 238 ailenin 787 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu. 

'HEPİMİZ BİRİZ VE BU BİRLİĞİ GÖSTERME ADINA BURADAYIZ'

Ailelere, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ziyareti sürüyor. Almanya, Avusturya ve İsviçre'den Diyarbakır'a gelen bir gurbetçi aileler, HDP il binası önüne gelerek, aileleri ziyaret etti. Grup adına konuşan Enes Demir, Avrupa’nın değişik ülkelerinden 43 kişinin çadıra geldiğini söyledi. Demir, “Avusturya, Almanya ve İsviçre’den Güneydoğu turunu Avrupa’daki gurbetçilere tanıtmak ve bu bölgeyi kaynaştırmak amacıyla güzel ziyaretler yaptık. Yaklaşık olarak 5 gündür buradayız ve bugün de 2019’dan bu yana nöbet tutan annelerimizin acılarını, yalnız kalmadıklarını göstermek üzere Avrupa’daki gurbetçi kardeşlerimizi buraya getirip, moral verdik. Tarihi ve kültürel gezinin yanı sıra burayı çok önemsediğimiz için buraya geldik. Bu kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların destekçileriyiz ve sonuna kadar destekleyeceğiz. Terör belası bitene kadar bizler bu kardeşlerimizi ilk önce canlı bir şekilde getirip topluma kavuşturma, sonra da buradaki annelerimizin yanında olmayı kendimize Türk vatandaşı olarak görev biliyoruz. Grubumuz içerisinde farklı etnik kökenlerden olanlar var. Türkler, Kürtler, Lazlar ve Çerkezler, değişik etnik gruptakilerle buradayız ama hepimiz biriz ve bu birliği gösterme adına buradayız” dedi.

'DÜNYA FERYADIMIZI DUYDU, BİR TEK HDP DUYMADI'

6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğini dile getirerek, "Dünya feryadımızı duydu. Bir tek HDP duymadı bizi. Biz burada evlatlarımızın yolunu sonuna kadar gözleyeceğiz. Çocuklarımızı getirsinler, bizden ne istiyorlar. Eğer biraz vicdanları varsa artık gelsinler bize sahip çıksınlar. Bizim çocuklarımızı PKK’dan istesinler. PKK ile aralarına mesafe koysunlar. Çünkü PKK’dan kimseye hayır gelmez. PKK çocuklarımızı öldürüyor. Çoluk çocuk demeden herkesi katlediyorlar. Biz burada sonuna kadar devletimize güveniyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü27 Ekim 2021 Çarşamba 22:25
  • Dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı27 Ekim 2021 Çarşamba 21:29
  • Yozgat'ta ağıla kurt saldırdı; koyunlardan 13'ü öldü, 24'ü yaralandı27 Ekim 2021 Çarşamba 21:27
  • İzmir depreminin simgesi Ayda, annesinin adı verilen parkta oynadı27 Ekim 2021 Çarşamba 20:30
  • Gaziantep'te, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı27 Ekim 2021 Çarşamba 20:29
  • Tunceli Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı27 Ekim 2021 Çarşamba 19:34
  • Kazada ölen 2 kardeş yan yana toprağa verildi27 Ekim 2021 Çarşamba 19:33
  • Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı27 Ekim 2021 Çarşamba 18:36
  • 16 gündür kayıptı, nehirde cansız bedeni bulundu27 Ekim 2021 Çarşamba 18:36
  • Eskişehir'de salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar için anıt27 Ekim 2021 Çarşamba 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti