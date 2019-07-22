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Gurbetçilere 'tatlı karşılama'

Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Türkler, yaz tatillerini geçirmek için memlekete gelmeye devam ediyor.
Gurbetçilere 'tatlı karşılama'

Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Türkler, yaz tatillerini geçirmek için memlekete gelmeye devam ediyor.

Temmuz ayı başından bu yana Edirne'deki sınır kapılarını kullanarak Türkiye'ye gelen gurbetçi sayısı 625 bin kişi oldu.

Gelişlerin gelecek ayın ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere Edirne'nin yöresel lezzetleri ikram edildi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ile Dernek Yönetim Kurulu Üyesi şekerlemeci Arif Meriç, Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere tava ciğer ile yöresel tatlılar ikram etti, hayırlı yolculuklar diledi.

İkramda bulunan esnafa Edirneli müzisyen de eşlik ederek kemanla "Türkiyem" türküsünü çaldı. Gurbetçi vatandaşlar şarkıya hem eşlik etti hem de duygulandı.

"Onların vatana kavuşma sevincine ortak olduk"

Dernek Başkanı Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada binlerce gurbetçinin baba ocağına geldiğini, gurbetçilerin sevinçlerine ortak olduklarını kaydetti. Dinar, "Onların vatana kavuşma sevincine ortak olduk. Onlara Edirne'nin yöresel lezzetlerini ikram ediyoruz. Evinize hoş geldiniz" dedi.

Şekerlemeci Arif Meriç de yolcuların duasının makbul olduğunu, bu nedenle gurbetçi vatandaşları en iyi şekilde karşılamak istediklerini söyledi.

Gurbetçi vatandaşlara 41 baharatlı lavantalı helva yaptığını anlatan Meriç, "Onlara güç versin, baba ocaklarına güçlü, sağlıklı bir şekilde gitsinler" ifadelerini kullandı.

"Ne olur ülkemizin kıymetini bilelim"

Almanya'dan gelen Meral Serin, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Vatan sevgisinin anlatılamaz bir duygu olduğunu vurgulayan Serin, "Ne olur ülkemizin kıymetini bilelim. Ülkemiz çok güzel. Bugün ki esnafımızın tatlı ve ciğer ikramını da muhteşem buldum. Onlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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