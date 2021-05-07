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Gürbulak'ta ele geçirilen 12 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, kafes içinde ele geçirilen 12 yavru maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde yapılan muayenenin ardından Gaziantep'teki Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.
Gürbulak'ta ele geçirilen 12 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde

İhbarı değerlendiren Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş kantarının yanında, içinde 12 yavru maymunun bulunduğu 2 kafes gördü. Ekipler, kafesleri bırakanları tespit etmek için kamera görüntülerini izledi. Yapılan incelemede, 5 Mayıs gecesi, kimliği belirlenemeyen kişinin, hudut giriş bölgesinde TIR'ların arasından çıkarak, elinde bulunan 2 kafesi giriş kantar yanında park halindeki İran plakalı TIR'ın çekici bölümüne koyduğunu belirledi.

Görüntülerin devamında şüphelinin, TIR'dan inerek, 2 kafesi araçtan indirip, tekrar giriş kantarının yanında yere koyduğu tespit edildi. Savcılığın talimatı üzerine muhafazaya alınan maymunlar, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada muayeneden geçirilen yavru maymunlar, hazırlanan özel kafes içinde Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

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