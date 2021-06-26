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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımız

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye ile Gürcistan'ın iki stratejik ortak olduğunu belirterek, ülkeler arasında yıllık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacminin katlanması için çaba sarf edeceklerini söyledi.
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımız

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Parlamentoda yıllık konuşmasında milletvekillilerin komşu ülkelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ilişkileri de değerlendiren Garibaşvili, "Türkiye ile ikili ilişkileri güçlendirmek için son yıllarda aktif çalışmaları sürdürüyoruz. Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımızdır." dedi.

İki ülke arasında ticari ilişkilerin artırılması için ortada büyük imkanların olduğunu kaydeden Garibaşvili şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki ülke olarak ticari ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini istiyor. Önümüzdeki yıllarda ortak amacımız ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması olacak."

Garibaşvili, "Biz ayrıca üçlü format olarak Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan’ın iş birliğini de değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimi ile bu yıl içinde Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısını da düzenlemeyi planlıyoruz. Söz konusu toplantıda iki ülke arasındaki zaten mevcut olan tüm stratejik iş birliği konularını değerlendireceğiz." dedi.

Gürcistan olarak Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın sürdürülmesi için gereken adımları attıklarını belirten Garibaşvili, Azerbaycan'ın 97 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 Ermenistan askerini iade etmesi sürecine ülkesinin de önemli katkı sağladığını kaydederek gelecekte de ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Garibaşvili, yaklaşık 11 saat süren konuşmasında ülkesinin dış politikası, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile devam eden entegrasyon süreci ve diğer konuları değerlendirdi.

Garibaşvili, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'da Rusya'nın yasa dışı faaliyetleri sürdüğünü ifade ederek, "Bizim topraklarımız bugün Rusya’nın işgalin altındadır." dedi.

Rusya ile gerginliğin çözülmesi için şimdilik sadece Cenevre görüşmeleri çerçevesinde diyaloğun sürdüğünü aktaran Garibaşvili "Biz bu donmuş çatışmanın çözülmesine fayda sağlayabilecek her türlü diyalog kurmak için hazırız ama burada söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ile egemenliği olunca hassas davranarak karşı tarafa bu konularda spekülasyon yapmaya izin vermemeliyiz." şeklinde konuştu.

Ülkesinin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gelecek 10 yıl içinde önemli yatırımların yapılacağı bilgisini paylaşan Garibaşvili, önümüzdeki 10 yıl içinde altyapı projelerinde yaklaşık 10 milyar dolar yatırımın yapılacağını aktardı.

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