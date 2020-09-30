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Gürcistan'a ait 2 sahil güvenlik botunun bakım ve onarımı Türkiye'de yapıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca Gürcistan'a ait 2 sahil güvenlik botunun bakım ve onarımı yapıldı, botlarda görevli personele onarım ve bakım yöntemleri hakkında eğitim verildi.
Gürcistan'a ait 2 sahil güvenlik botunun bakım ve onarımı Türkiye'de yapıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gürcistan Sınır Polisi Başkanlığı Sahil Güvenlik Departmanına ait Sokhumi (P-24) ve Poti (P-108) isimli iki botun, 31 Ağustos 2020'de Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığınca onarıma alındığı bildirildi. 

Açıklamada, Trabzon Limanı’na çekilen Sokhumi'nin 24 Eylül'de Poti'nin ise 28 Eylül'de tamamlanan bakım ve onarımlarının ardından Gürcistan'a uğurlandığı belirtildi.

Faaliyetin, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gürcistan Sınır Polisi Başkanlığı Sahil Güvenlik Departmanı arasındaki dostluk ve yakın iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, Gürcistan sahil güvenlik botlarında görev yapan personele de onarım yöntemleriyle bakım ve idame esasları hakkında eğitim verildiği ifade edildi.

Açıklamada, sahil güvenlik botlarının uğurlanması sırasında Türkiye ve Gürcistan’ın sahil güvenlik personeli arasında sergilenen yakınlığın, iki ülkenin sahil güvenlik teşkilatları arasındaki yakın iş birliği ve dostluğun yıllar boyu artarak devam edeceğinin en büyük kanıtı olduğu kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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