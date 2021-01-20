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Gürcistan'a kaçan suç örgütü lideri Camgöz'ün adamlarına operasyon

İzmir'de, son olarak Gürcistan'da olduğu belirlenen firari suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün talimatıyla uyuşturucuya karşı savaş açtıkları iddiasıyla çok sayıda kişiyi darbedip, silahla ağır yaralayan 24 kişi gözaltına alındı.
Gürcistan'a kaçan suç örgütü lideri Camgöz'ün adamlarına operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rusya ve Balkan ülkeleri arasında sürekli yer değiştiren, son olarak da Gürcistan'ın Batum şehrinde olduğu belirlenen firari organize suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün talimatıyla hareket eden ve uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını iddia ederek birçok kişiyi darbedip, silahla yaralayan şüphelilere yönelik dün, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 43 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

'EVLERİNDE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRDİKLERİ BELİRLENDİ'

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok miktarda esrar ele geçirildi. Bazı evlerde ise Hint keneviri yetiştirildiği ve bu amaçla özel düzenekler kurulduğu tespit edildi. Aramalarda ayrıca, 5 tabanca ve bunlara ait şarjör ile çok sayıda delici ve kesici alet de ele geçirildi.

DARBEDERKEN KAMERAYA ALMIŞLAR

Binali Camgöz'ün talimatlarıyla hareket eden şüphelilerin, uyuşturucu madde kullandığını iddia ettikleri kişileri darbettikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri de ortaya çıktı.

Camgöz'ün, kendisine ulaştırılan görüntüleri, uyuşturucuya karşı mücadele ediyormuş gibi görünüp, sempati kazanmak için sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi. Sosyal medyadaki bu paylaşımları beğenip, öven kişiler hakkında da savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 19 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BİNALİ CAMGÖZ’ÜN SUÇ DOSYASI KABARIK

Daha önce düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınan Camgöz'ün 39 adamı hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. 39 sanık hakkında, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', ‘ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs’ gibi suçlardan dava açılmıştı.

Camgöz'ün adamlarının, Foça ilçesinde manav işleten İsmail K.'yi, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün azmettirmesiyle silahla yaraladığı da iddialar arasında yer almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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