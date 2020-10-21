  • BIST 1.212
  • Altın 483,318
  • Dolar 7,7847
  • Euro 9,2433
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Gürcistan’da 19 kişiyi rehin alan saldırgan gözaltına alındı

Gürcistan’da 19 kişinin rehin alındığı bankada, polisin düzenlediği operasyonla saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu.
Gürcistan’da 19 kişiyi rehin alan saldırgan gözaltına alındı

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde bir bankaya giren silahlı saldırgan, bankada 19 kişiyi rehin aldı ve yetkililerden 500 bin dolar talep etti. Gürcistan medyası, polisin az önce düzenlediği operasyonla rehineleri kurtardığını ve saldırganı gözaltına aldığını duyurdu.
 

REHİNELERDEN BİRİNİ SERBEST BIRAKMIŞTI

Daha önce yapılan açıklamada, saldırganın 55 yaşındaki bir kadını serbest bıraktığı duyurulmuştu. Saldırganın kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Büyükelçisi Schulz'dan Erdoğan'a güven mektubu21 Ekim 2020 Çarşamba 19:28
  • Denizli'de afetzede çiftçilerin yaraları sarıldı21 Ekim 2020 Çarşamba 19:24
  • Karabük'ten, Azerbaycan'a destek21 Ekim 2020 Çarşamba 19:23
  • Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek21 Ekim 2020 Çarşamba 19:23
  • Gürcistan’da rehine krizi: Bir rehine serbest bırakıldı21 Ekim 2020 Çarşamba 19:21
  • Boşanma davası öncesi eşini bıçaklayan koca tutuklandı21 Ekim 2020 Çarşamba 18:18
  • Papa Francis: Eşcinseller de aile kurma hakkına sahiptir21 Ekim 2020 Çarşamba 18:17
  • 2021 yılı bütçesinde en büyük kaynak eğitim ve sağlığa21 Ekim 2020 Çarşamba 18:16
  • Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüse yakalandı21 Ekim 2020 Çarşamba 18:15
  • Kovid-19 testi pozitif olan kişi dayısının HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı21 Ekim 2020 Çarşamba 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti