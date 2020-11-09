  • BIST 1.217
  • Altın 518,433
  • Dolar 8,2065
  • Euro 9,7616
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Gürcistan'da güvenlik güçleri Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşatan protestoculara müdahale etti

Gürcistan güvenlik güçleri, 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden ve başkent Tiflis'te Merkez Seçim Komisyon binasının girişlerini kapatmaya çalışan göstericilere müdahalede bulundu.
Gürcistan'da güvenlik güçleri Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşatan protestoculara müdahale etti

Genel seçimlerin yenilenmesini ve Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Jvania'nın görevden alınmasını isteyen göstericiler Tiflis'te Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı. 

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri tazyikli su kullanarak göstericilere müdahale etti.

Yaşanan olayların ardından muhalefet liderleri, göstericileri Tiflis'te akşam saat 18:00'de protesto gösterilerini yenilemeleri için çağırdı. Merkez Seçim Komisyonu önündeki göstericilerin büyük kısmı polis müdahelesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Hükümet yetkilileri ise seçimlerin şeffaf ve demokratik bir şekilde yapıldığını belirterek, muhalefeti provokatif adımları atmakla suçladı.

Muhalefet ortak bildiri imzalamıştı
Muhalefet, ülkenin tarihinde ilk kez çoğunluk yerine nispi temsil sistemi ile düzenlenen ve parlamentoya girecek 150 milletvekilini belirmek için yapılan seçimde, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 48,24 oy almasına tepki göstererek, hükümeti hile yapmakla suçluyor.

Aralarında seçim barajını geçen partilerin de olduğu muhalefet, parlamentoya girmemek, sonuçları reddetmek ve seçimin yenilenmesini talep etmek amacıyla 3 Kasım'da ortak bildiri imzalamıştı.

Gürcistan'daki genel seçimler ve sonuçları
Genel seçimde kesin olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 48,24 ile birinci sırada, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloku ise yüzde 27,16 oy alarak ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi09 Kasım 2020 Pazartesi 09:30
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi ihlal etti09 Kasım 2020 Pazartesi 09:29
  • İzmir'deki depremde can kaybı 115'e yükseldi09 Kasım 2020 Pazartesi 09:29
  • Gürcistan'da güvenlik güçleri Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşatan protestoculara müdahale etti09 Kasım 2020 Pazartesi 09:21
  • Japonya Başbakanı Suga'dan Biden'a 'ikili ittifak' vurgusu09 Kasım 2020 Pazartesi 09:21
  • Arjantin'de hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi09 Kasım 2020 Pazartesi 09:20
  • Tunus'ta 'Libya Siyasi Diyalog Forumu' bugün başlıyor09 Kasım 2020 Pazartesi 09:19
  • Senatör Graham: Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemez09 Kasım 2020 Pazartesi 09:19
  • Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın tank ve toplarını imha etti09 Kasım 2020 Pazartesi 09:18
  • Türkiye ve dünya gündemi09 Kasım 2020 Pazartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti