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Gürcistan'da Rus gazeteciyi protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı

Geçmişte "Abhazya hiçbir zaman Gürcistan'ın toprağı olmayacak" ifadesini kullandığı iddia edilen, Rusya'nın tanınmış gazetecilerinden Vladimir Pozner'e tepki gösteren protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.
Gürcistan'da Rus gazeteciyi protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı

Tiflis Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'na inen Rus gazeteci Pozner ile beraberindekiler, akşam yemeği için Vinotel Oteli'ne geçti.

Pozner'in doğum gününü kutlamak için birkaç Rus gazeteciyle Tiflis'e geldiği haberleri üzerine bir grup vatandaş ve bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, otelin karşısında protesto gösterisi düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden yasağa rağmen gece sokağa çıkan göstericiler, Pozner'in, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne karşı söylemleriyle bilindiğini belirterek onun daha önce "Abhazya hiçbir zaman Gürcistan'ın toprağı olmayacak" şeklinde ifadeler kullandığını iddia etti.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı devam ederken kalabalık Rus grubun akşam yemeği yemesinin yasa dışı olduğunu da belirten göstericiler, "Abhazya Gürcistan'ındır ve Gürcistan'ın olacak" sloganları atarak Pozner ve beraberindekilerin ülkeden ayrılmalarını istedi.

Göstericilerin çağrısı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağını ihlal eden Vinotel Oteli yetkilileri ve akşam yemeğine katılanlara para cezası kesti.

Akşam yemeğinden ayrılıp kaldıkları Rums Oteli'ne geçmek isteyen Pozner ve beraberindekilerin otobüse binmelerine izin vermeyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Göstericiler, Rums Oteli'nin de karşısına gelerek burada da protestolarına devam etti. Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar atan göstericiler, otelin pencere ve kapılarına yumurta fırlattı.

Göstericiler sabaha kadar otelin karşısına nöbet tutacaklarını belirtti.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu
Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan bunun üzerine Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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