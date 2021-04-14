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Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava: Nahcivan koridoru bölgesel entegrasyonu artıracak

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kafkaslarda mevcut demir yolu, kara yolu ve boru hatlarının taşıdığı yük miktarı iki kat arttı." dedi.
Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava: Nahcivan koridoru bölgesel entegrasyonu artıracak

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması uyarınca açılacak Nahcivan-Azerbaycan koridoruna ilişkin, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kafkaslarda mevcut demir yolu, kara yolu ve boru hatlarının taşıdığı yük miktarı iki kat arttı. Bu tip bölgesel bütünlüğü artıracak projelerin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Stratejik Düşünce Enstitüsünün düzenlediği "Gürcistan ve Son Yıllarda Kafkasya'da Oluşan Yeni Realite" etkinliğinde konuşma yaptı.

Gürcistan'ın, Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı vizesiz seyahat ve serbest ticaret anlaşmasının Birlik ile ilişkilerde yeni sayfa açtığını kaydeden Janjgava, "AB bizim en önemli ticari partnerlerimizden biri haline geldi. Bu bizim için ve komşularımız için de önemli. Çünkü bu bölgede birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin yanında Türkiye ve Çin gibi ülkelerle serbest ticaret anlaşması bulunan Gürcistan'ın bölgede kıtaları birbirine bağlayan köprü vazifesi gördüğünü söyleyen Janjgava, "Dünya Bankasına göre Gürcistan, iş yapma kolaylığı açısından dünyada 7'nci sırada yer alıyor. Gürcistan ayrıca dünyada güvenliğe ve terörle mücadeleye de katkı sağlıyor. NATO üyesi olmasak da Afganistan'da askerlerimiz bulunuyor. Afrika'da Barış Gücü'nde yer alıyoruz." dedi.

Janjgava, Türkiye ve Azerbaycan'ın Gürcistan'ın iki stratejik ortağı olduğuna vurgu yaparak "Azerbaycan ve Türkiye çoğunluğu Müslüman olan iki ülke. Gürcistan da çoğunluğu Hıristiyan olan bir ülke olmasına rağmen hiçbir problemimiz yok. Harika ekonomik ilişkilerimiz var." diye konuştu.

Büyükelçi Janjgava, Çin'in Kafkasya ve Karadeniz politikalarına ilişkin soru üzerine Çin'i Avrupa'ya bağlayan demir yolunun bölgeden geçtiğini ve bu nedenle Çin'in bölgeye önem verdiğini söyledi.

Janjgava, Ukraynalılara "Asla pes etmeyin." çağrısında bulundu.

Gürcistan'ın NATO üyeliğine ilişkin soru üzerine Janjgava, "Hassas bir bölgede yaşıyoruz. Bölgede birçok işgal gördük. Maalesef küçük ülkelerin kaderi de bu." dedi.

Ülkesinin, NATO'ya üye olmamasına rağmen askeri destek verdiğini anımsatan Janjgava, Gürcistan halkının da NATO'ya üyelik talebi olduğuna işaret etti.

Janjgava, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında açılması öngörülen Nahcivan koridoruna ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

"Bölgenin entegrasyonu için önemli bir proje. TÜİK verilerine göre, Kafkaslarda mevcut demir yolu, kara yolu ve boru hatlarının taşıdığı yük miktarı iki kat arttı. Bu tip bölgesel bütünlüğü artıracak projelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu projeler bölgesel ve halklar arası bağların güçlenmesine yardımcı olur."

Kaynak: Haber Kaynağı
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