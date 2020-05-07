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Gürcü gençlerin Türkçeye ilgisi salgın günlerinde bile azalmadı

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü, Kovid-19 salgını nedeniyle çeşitli kısıtlamaların uygulandığı Gürcistan'da eğitimlerini uzaktan sürdürüyor.
Gürcü gençlerin Türkçeye ilgisi salgın günlerinde bile azalmadı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 22 Mayıs'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Gürcistan'da, alınan tedbirler yüzünden evde kalan gençler, Türkçe öğrenmekten vazgeçmedi.

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da virüsün yarattığı kısıtlamalar ve zorluklara rağmen Gürcü gençler Türk diline olan sevgilerini uzaktan eğitimle yaşatmaya çalışıyor.

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede okullar ve üniversitelerde de uzaktan eğitim sistemine geçildi.

Bu kapsamda Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de salgın nedeniyle dünya genelinde kültür faaliyetlerine dijital ortamda devam ediyor.

Tiflis YEE de haftada 2 gün öğrencileriyle uzaktan eğitimle buluşuyor.

"Dersler bu zor günleri güzelleştirdi"
Tiflis YEE öğrencileri, AA muhabirine gönderdikleri görüntülü mesajlarla, salgın günlerinde uzaktan Türkçe öğrenimine nasıl devam ettiklerini anlattı.

Enstitüde eğitim gören Nino Nadaşvili, "Karantina Türkçe öğrenme hırsımızı ve arzumuzu azaltamadı. Evet şimdi çok stresli ve moral bozucu bir dönemden geçiyoruz ama bizi hiçbir şey durduramıyor. Hatta daha fazla motivasyon ile çalışıyoruz." dedi.

Tiflis'te bir otelde çalışan Maka Khositaşvili de tüm olumsuzluklara rağmen Türkçe öğrenme isteğinin azalmadığını dile getirdi.

Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesinin Türkoloji Bölümünde okuyan Teona Tsintsadze de Türkçe derslerinin bu zor günleri güzelleştirdiğini söyledi.

Gürcistan Devlet Teknik Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıfta okuyan Elmar Khalilov da "Tüm dünyayı etkileyen virüs bizim Türkçeye olan sevgimizi ve tutkumuzu engelleyemedi. Kovid-19 bizim eğitimimizi durduramadı. Her şeye rağmen büyük bir zevkle ve istekle Türkçe öğrenmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

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