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Gürcü Teyze Yardım Bekliyor

Mamak’ta tek kaldığı harabe evde yatağa bağlı şekilde yaşam mücadelesi veren 73 yaşındaki Gürcü Teyze, bakımevine yerleştirilmeyi bekliyor. 
Gürcü Teyze Yardım Bekliyor

Mamak Yeşilbayır Mahallesi’ndeki harabe bir evde tek başına yaşam mücadelesi veren 73 yaşındaki Gürcü Zararsız, yardım bekliyor. 3 ay önce geçirdiği bir kaza nedeniyle bakıma muhtaç hale gelen Gürcü Teyze, paradan ziyade bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek, “Başvurduğumuz tüm bakımevleri dolu diyerek geri çevirdi. Tek istediğim bir bakımevine yerleşmek” dedi. 

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ARTIK ZOR GELİYOR
Tüm ihtiyaçlarını gündüz saatlerinde evine gelen oğlu Murat Gündüz ile komşularının giderdiğini anlatan Gürcü Teyze, “Oğlum sabah saat 9’da geliyor akşama kadar yanında duruyor sonra evine gidiyor. Oğlum olmadığı zamanlar ise komşularım sağolsun yardımıma koşuyor. Ancak artık bir bakımevine yerleşmek istiyorum. İnsanların gözüne bakmak çok zor geliyor” diye konuştu. 

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TEK BAŞINA KALIYOR
Gürcü Teyzenin oğlu Murat Zararsız ise annesini üç ayı aşkındır hasta şekilde yattığını bilgisini vererek, “10’dan fazla ilacı var. Bakıma muhtaç halde. Günlük geliyorum karnını doyuruyor, ilaçlarını veriyor gidiyorum. Ben anneme baktığımdan dolayı çalışamıyorum. 4’tane çocuğum var. Benimde kendime göre hayatımda zorluklarım var. Sabah 9’da geliyorum akşama kadar annemin başındayım. Annemin maaşı var ama o da ancak kendi ihtiyaçlarına yetiyor. Bakıcı tutmayı düşündük ama fiyatları çok yüksek ona gücümüz yetmiyor” şeklinde konuştu. 

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MAHALLE MUHTARI, GÜRCÜ TEYZE İÇİN YARIM İSTEDİ 
Mamak Yeşilbayır Mahallesi Muhtarı Hakkı Ünal ise mahalleli olarak ellerinden geleni yaptıklarını, kendisinin Mamak Belediyesi’ne başvuru yaparak bez yardımı aldığını söyledi. Muhtar Ünal, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden Gürcü Teyzeye sahip çıkarak bir bakımevine yerleştirilmesini istedi.
 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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