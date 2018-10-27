Gusül abdesti nedir? Gusül nasıl alınır? Guslün sünnetleri nelerdir?

Gusül abdesti nasıl alınır? Boy abdesti nasıl alınır? Guslün farzları nelerdir? Guslün sünnetleri nelerdir? Boy abdestinin sünnetleri nelerdir? İşte Gusül abdestinin sünnetleri..

Gusül abdesti diğer bir adıyla boy abdesti olarak bilinen ve cünüplükten kurtulmak için tüm vücudumuzu yıkayarak aldığımız abdeste Gusül abdesti denir.

Maddi manevi temizlik için her Müslümanın bilmesi gereken 'Guslün sünnetleri'ni sizlerle paylaşıyoruz.

Gusül abdesti nasıl alınır? Boy abdesti nasıl alınır? Guslün farzları nelerdir? Guslün sünnetleri nelerdir? Boy abdestinin sünnetleri nelerdir? İşte Gusül abdestinin sünnetleri..

GUSÜL ABDESTİNİN SÜNNETLERİ

Besmele ile başlamak,

Niyet etmek,

Elleri yıkamak ve bedende pislik varsa gidermek,

Edep yerlerini yıkamak,

Gusülden önce abdest almak,

Abdeste yıkandığın yerde su birikiyorsa ayakların yıkanmasını sonraya bırakmak birikmiyorsa önceden yıkamak,

Bedene üç defa su dökmek ve her üçünde de her yere ulaştırma,

Su dökmeye baştan başlamak ilk önce sağ omuza sonra sol omza dökmek,

Suyu ilk döküşte bedeni ovmak,

Gusülde suyu israf etmemek,

Kimsenin görmeyeceği yerde yıkanmak,

Yıkandıktan sonra kurulanmak.



Hz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; Hamama bir örtü ile girilmesini emretmiş, avret yerini açarak veya çıplak yıkanan kimselere meleklerin lanet edeceğini haber vermiştir.

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Sure (Nisâ Suresi), 43. Ayet

İLGİLİ HABERLER