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Gusül abdestinin çeşitleri - Boy abdestinin çeşitleri

Gusül abdesti kaç çeşittir? Boy abdestinin çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit boy abdesti vardır? Guslün çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit gusül abdesti vardır? İşte Gusül abdestininin çeşitleri..
Gusül abdestinin çeşitleri - Boy abdestinin çeşitleri

Gusül abdesti kaç çeşittir? Boy abdestinin çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit boy abdesti vardır? Guslün çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit gusül abdesti vardır? 

GUSÜL ABDESTİNİN ÇEŞİTLERİ

Gusül farz, sünnet ve mendup olmak üzere üç(3) çeşittir.

Farz olan gusül nedir? Sünnet olan gusül nedir? Mendup olan gusül nedir?

Farz olan Gusül; Erkek ve kadının cünüp olması kadınların adet halinin bitmesi, çocuk doğuran kadınların lohusalıklarının sona ermesi halinde gusül yapmak farzdır. 

Sünnet olan Gusül; Gusül yapmanın farz olduğu haller olmaksızın şu durumlarda gusül yapmak sünnettir. Cuma Namazı, Bayram Namazı, Hac ve Umre için ihrama girerken Hac vazifesini yapan kimsenin zeval vaktinden sonra Arafat da.

Mendup olan Gusül; Baygınlıktan, çılgınlıktan ve sarhoşluktan ayılan, ölü yıkayan, günahından tövbe eden, Müslümanlığı kabul eden, yoldan gelen bir topluluğa giden, yeni elbise giyen, yağmur duasına çıkan, Berat ve kadir gecelerine kavuşan kimselerinde gusül yapması menduptur.

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GusÃ¼l abdestinin farzlarÄ± - Boy abdestinin farzlarÄ±

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