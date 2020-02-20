Güven endeksi düştü

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında, geçen aya göre yüzde 2.7 düşerek, Ocak ayındaki 58.8 düzeyinden, 57.3'e geriledi.