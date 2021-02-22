  • BIST 1.566
  • Altın 404,240
  • Dolar 6,9930
  • Euro 8,4682
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

Güven endeksi şubatta hizmet ve inşaat sektörlerinde düşerken, perakende ticarette yükseldi

Güven endeksi şubatta geçen aya göre, hizmet sektöründe yüzde 1,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,3 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 arttı.
Güven endeksi şubatta hizmet ve inşaat sektörlerinde düşerken, perakende ticarette yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ocakta 101,9 iken, bu ay yüzde 1,4 azalarak 100,4'e geriledi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1,1 azalarak 101,8 oldu.

Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi aynı düzeyde kalarak 98 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,1 azalarak 101,4'e düştü.

Perakende ticaret sektörü
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi şubatta yüzde 0,4 artarak 108,9 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 2,8 artarak 122,2 oldu.

Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2,8 artarak 92,6'ya yükseldi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 4 azalarak 112 olarak hesaplandı.

İnşaat sektörü
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 84,2 iken, şubatta yüzde 1,3 azalarak 83,1'e düştü.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 1,6 artışla 76,9 değerine ulaştı. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,6 azalarak 89,3 değerini aldı.

İnşaat sektöründe şubat ayında girişimlerin yüzde 48,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 51,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu bildirdi.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" ocakta ayında yüzde 26,3 iken şubatta aynı oranda kaldı, "talep yetersizliği" geçen ay yüzde 22,4 iken şubatta yüzde 25,7 ve "diğer faktörler" ocakta yüzde 30 iken şubatta yüzde 27,2 oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı21 Şubat 2021 Pazar 11:54
  • Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı21 Şubat 2021 Pazar 11:47
  • Ticaret Bakanı Pekcan: 2020'de e-ihale ile 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldı21 Şubat 2021 Pazar 11:47
  • Kibar Holding ve şirketlerinden çevre esnafa destek21 Şubat 2021 Pazar 11:46
  • Reformlarla Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımların artması bekleniyor21 Şubat 2021 Pazar 11:45
  • THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı21 Şubat 2021 Pazar 11:45
  • Ankara'da cerrahi eldiven fabrikası kuruluyor21 Şubat 2021 Pazar 09:42
  • Bitcoin 56 bin doları aşarak rekor kırdı20 Şubat 2021 Cumartesi 11:04
  • Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı20 Şubat 2021 Cumartesi 10:31
  • Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti20 Şubat 2021 Cumartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti