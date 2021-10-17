ANODER ve ANOKOOP Başkanı İlkay Kalkan, İvedik OSB toplantı salonunda yapılan genel kurullarda güven tazeledi.

Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) ve ANOKOOP Genel Kurulları İvedik OSB toplantı salonunda yapıldı. Düzenlenen genel kurulda mevcut yönetimlerin görevlerine devam kararı alındı.

BADİRELER ATLATTIK

Genel kurullarda güven tazeleyen ANODER ve ANOKOOP Başkanı İlkay Kalkan, programda yaptığı konuşmada, “2015 yılında derneğimizi kurup yola çıktığımız zamandan bu yana çok badireler atlattık, çok uğraşlar verdik. Darbe girişimleri, ekonomik krizler, özellikle inşaat sektöründeki daralma ve maliyet artışları, pandemi derken önümüze çıkan tüm engelleri aşarak bugünlere geldik. Önümüze taş koymak için çabalayanlar oldu. Dükkânlarımızı kapatmak isteyenler ve onlarla iş birliği içinde olanlar oldu. Yılmadık! Dik durduk eğilmedik!” dedi.

YAPILACAK DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR

Kalkan özetle şunları söyledi: “Tüm Kooperatif üyelerimiz ile sık sık istişare toplantıları yaptık, yönetim kurulu olarak tüm üyelerimize kapılarımızı, telefonlarımız sonuna kadar açtık. Tartıştık, istişare ettik, ince eleyip sık dokuduk, herkesin her görüşünü dikkate alarak, ortak aklın ve ortak menfaatin oluşması için canla başla çabalayarak, şükür bu günlere ulaştık. Şükür bu günlere ulaştık diyorsak yol bittiğinden değil. Daha yapılacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var.”

EKMEĞİMİZİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ

“Bizler yönetim kurulu olarak hiçbir üyeden farklı bir konuma sahip değiliz. OTOKENT Ankara’da bizlerinde sizler gibi bir dükkanı var, bizlerde sizler gibi esnaflık yapıyor, aynı sorunları yaşıyor, ekmeğimizin peşinde mücadele ediyoruz. Dünde öyleydi, bugünde öyle, yarında öyle olacak.”

ESNAF YARARINA KARARLAR ALIYORUZ

“OTOKENT Ankara’da doğru olacak her karar sizler kadar bizlerinde menfaatine, yanlış olacak her uygulama da sizler kadar bizlerinde zararına olacak. Bu noktada öncelikle sizlerin bizlere verdiği sorumluluk ile hareket ediyoruz ama unutmayın ki bu sorumluluğunun yanı sıra ekmek teknemizin, çalışanlarımızın, esnaflık saygınlığımızın ve itibarımızın da peşinde kararlar alıyor ve uyguluyoruz.”

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

“Geldiğimiz noktada son derece değerli ve merkezi bir arazide, köşe başı bir nokta da Türkiye’ye örnek olacak bir Oto Galericiler Sitesi – AVM’sini inşa ediyoruz. Koca bir tepeyi yok edip, kat kat yükselen OTOKENT Ankara Galericiler sitesini kuruyoruz. Dostu güldürüp, düşmanı ağlatan bir yapıya hızla ilerliyoruz. En ince ayrıntısına kadar ince eleyip sık dokuyoruz. Her birinizin görüşleri neticesinde oluşan ortak aklın savunuculuğunu yapıyoruz. Yaptık ve bugün görev emanet edilirse yapmaya da devam edeceğiz.”

İLKSAYFA/CENGİZ TOKSARI