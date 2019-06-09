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'Güvenli coşkulu ve akıllı oynadık'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, "Güvenli, coşkulu ve akıllı oynadık. Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk." dedi.
'Güvenli coşkulu ve akıllı oynadık'

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, güvenli, coşkulu ve akıllı oynadıklarını belirterek "Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik." dedi.

Güneş, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Konya'da güzel bir atmosferde mücadele ettiklerini söyledi.

"Müthiş bir taraftar vardı"

Maçtan önce ve sonra güzel şeylerin yaşandığını aktaran Güneş, şöyle konuştu:

"Müthiş bir taraftar vardı. Samimi, sıcak, coşkulu ve bize destek olan, rakibe de baskı yapan bir taraftar vardı. Aynı zamanda müthiş ve disiplinli oyuncular vardı. Bütün oyun başından itibaren kenardakiler de dahil oyunun bir parçası olarak görev yaptılar. Aynı zamanda dualarıyla destek olduğunu hissettiğim, Türkiye'nin her yerinden takımımızı sevenlerin olduğunu düşünüyorum. Güzel bir sinerji vardı, tek yürek olmuştuk. Bu önemli, her alanda olmamız gereken durumdayız. Zaten takımımız umut ve mutluluk vererek yola çıktı. Bugün o mutluluğu yaşıyoruz."

"Moral ve güven kazandık"

İyi oyunla 3 puan kazandıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Moral ve güven kazandık. Tekrar o umutları tazeledik. Oyun genelinde üç bölgede de başarılıydık. Güvenli, coşkulu ve akıllı oynadık. Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik. Fransa büyük bir takım ve futbol ülkesi. Oyuncu üreten ve yıldız oyuncuları olan bir takım. Bugün biz Fransa'yı yendik. Grupta avantaj elde ettik. İzlanda maçı çok önemli, asıl rakibimiz İzlanda. Ne olursa olsun Fransa'nın bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. Bu aldığımız 3 puanla beraber, İzlanda'dan alacağımız netice, bu yoldaki avantajı lehimize çevirecek. Bu mutluluğu pas edip, şu anda İzlanda maçına odaklanmalıyız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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