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Güvenlik eğitimine ANFA damgası

Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik Müdürlüğü, Başkentlilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına verdiği hizmet içi eğitimlerin yanı sıra yeni güvenlik personeli de yetiştiriyor.
Güvenlik eğitimine ANFA damgası

ANFA Güvenlik Eğitim Kurumu, güvenlik personeli olmak isteyen kursiyerleri, alanında uzman donanımlı eğitmenlerle, teknoloji ile iç içe hazırlanmış akıllı sınıflarda mesleğe hazırlıyor.

SAHADA UYGULAMALI EĞİTİM 
       
ANFA Güvenlik Müdürlüğü’ne bağlı çok boyutlu eğitim veren ANFA Güvenlik Okulu, teorik eğitimin yanında sahada da uygulamalı eğitim veriyor.
      
Eğitim sonrası kursiyerler sınava tabi tutulurken, uzman personel tarafından verilen eğitimde; güvenlik tedbirlerinden temel ilk yardıma, kalabalık yönetiminden kişi korumaya kadar birçok konu yer alıyor.

SİLAHLI VEYA SİLAHSIZ SERTİFİKA
      
Nitelikli özel güvenlik görevlisi yetiştiren ANFA Güvenlik Müdürlüğü, silahlı veya silahsız sertifika almak isteyenlerin belirli kriterleri karşılamasını zorunlu kılıyor.
      
ANFA Genel Müdürlüğü’ne silahsız sertifika için başvuracak adaylarda; 18 yaşını doldurmuş, adli sicilinin temiz olması ve tam teşekküllü sağlık raporu şartı aranıyor. Silahlı sertifika almak isteyen adaylarda ise en az lise mezunu olması, adli sicilinin temiz olması, askerliğini yapmış olması ve tam teşekküllü sağlık raporuyla birlikte psikiyatri raporunu getirmesi gerekiyor.
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Silahsız sertifikasını silahlı sertifikaya dönüştürmek isteyen adaylar ayrıca toplam 3 gün süren 20 saatlik eğitimin sonunda atış eğitimine tabi tutuluyor.

KURUMSAL NİTELİKTEKİ KURSA YOĞUN İLGİ
        
Kursiyerlere adli olaylar karşısında nasıl davranılacağı konusunda bilgiler verdiklerini ve kursa yoğun ilginin olduğunu belirten Eğitmen Hakan Atasoy, eğitimin içeriğine ilişkin şu detayları paylaştı:
“ANFA Eğitim Kurumlarında 20 saatlik güvenlik tedbirleri dersimiz var. Burada amacımız kursiyerlere özel güvenlik görevlisi olduğunda hangi tür görevleri yerine getireceklerini, görev sırasında amirleri ile olan iletişimleri ya da görev sırasında karşılaştığı adli olaylarda nasıl tutanak tutacaklarını göstermek. Verdiğimiz eğitimde karşılıklı soru cevap ve uygulamalı konular yer alıyor. Gerçek telsizlerle konuşmayı da öğretiyoruz.” 
       
Özel güvenlik görevlisi olmak için eğitime katıldığını söyleyen Erkan Hışır, “Güvenlik görevlisi olmayı hedefliyorum. ANFA Güvenlik Okulu kurumsal eğitim verdiği için buradayım” derken, kursa katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Hasibe Turan da, “Güvenlik sertifikası almak için geldiğim ANFA’dan çok memnunum ve eğitimi veren hocalar da ders konusunda oldukça tecrübeli” değerlendirmesinde bulundu.


 

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