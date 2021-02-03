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Güvenlik güçleri 2021'in ilk ayında 112 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen YPG/PKK'ya yönelik 2021'in ocak ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 112 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri 2021'in ilk ayında 112 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe vurdu.

112 terörist etkisiz hale getirildi
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Ocak tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan 2 asker tedavi altına alındı.

Örgütün kış üslenmesinde olduğu ocak ayında yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 112 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik ocakta birçok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 106 zanlıdan 70'i tutuklandı.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Öte yandan, 2021 yılında terör örgütü PKK/KCK'dan sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 24 Ocak itibarıyla 14'e yükseldi.

"Yıldırım" bitti "Eren" operasyonları başladı
İçişleri Bakanlığınca 10 Ocak'ta "Yıldırım Operasyonları"nın tamamlanmasının ardından Eren Bülbül anısına "Eren" operasyonları başlatıldı.

Jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının da katılımıyla 12 Ocak'ta "Eren-1 Tendürek", 23 Ocak'ta "Eren-3 Ağrı Dağı", 26 Ocak'ta ise "Eren-4 Karlıova-Varto" ve "Eren-5 Bagok" operasyonları gerçekleştirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik halen yürütülen Eren operasyonları, kararlı şekilde devam ediyor.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Bitlis'te 10-11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer aldığı ve 1 milyon liraya kadar ödülle arandığı bildirildi.

Bitlis bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren terörist "Poyraz Bulanık" kod adlı Kurban Pehlivan'ın, 8 Temmuz 2017'de Bitlis/Merkez-Hazo Boğazı mevkisinde komando timlerinin görev değişimi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 personelin şehit edilmesi ve bir personelin de yaralanması olayına katıldığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri, kar kış demeden zorlu arazi şartlarında terörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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