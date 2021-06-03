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Güvenlik güçleri mayısta 133 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik mayısta yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 133 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri mayısta 133 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz, yağmur çamur demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava ve arazi koşullarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'ya mayısta da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, mayıs ayında yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 133 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik mayısta birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 103 zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Bu yıl ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK/KCK mensubu sayısı 28 Mayıs itibarıyla 73'e yükseldi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Kahraman güvenlik güçleri, geçen ay teröristlerin sözde sorumlularını da etkisiz hale getirerek örgüte ağır darbe indirdi.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın elebaşılarından "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed, 8 Mayıs'ta MİT ve TSK tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye’den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen Halef El Muhammed'in, şubat ayında Gara bölgesinde düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği ve alıkonulan masum 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenmişti.

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 8 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride aranan "Rızgar Koçer" kod adlı Serhat Ericek olduğu saptandı. Terörist Ericek'in, 9 Aralık 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Astsubay Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi.

MİT destekli operasyonlarla örgütün sözde sorumlularına ağır darbe vuruldu
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde düzenlenen operasyonda 18 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "kırmızı" kategoride aranan sözde Diyarbakır sorumlusu "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "turuncu" kategorideki "Şervan Eğit Muş" kod adlı Hatip Kılıç olduğunun belirlendiğini açıkladı.

MİT'in Irak'ın kuzeyinde 19 Mayıs'ta gerçekleştirdiği operasyonda, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten askerlere saldırı hazırlığındaki "gri" kategoride aranan PKK'lı Selahattin Dede ile 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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