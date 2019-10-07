  • BIST 103.929
  • Altın 277,470
  • Dolar 5,7419
  • Euro 6,2991
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

Güvenlik güçlerine 'yürüyüş güzergahı' desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kış aylarında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için çığ tehlikesine karşı emniyetli yürüyüş güzergahları tespit edildi.
Güvenlik güçlerine 'yürüyüş güzergahı' desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kış aylarında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için çığ tehlikesine karşı emniyetli yürüyüş güzergahları belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğünün yürüttüğü emniyetli yürüyüş güzergahları çalışmasına ilişkin bilgi verildi.

Her koşulda vatan savunmasını yerine getiren güvenlik güçlerinin özellikle kış aylarında çığ tehlikesiyle karşılaşabildiği hatırlatılan açıklamada, "Maalesef kahraman askerlerimiz kışın yürütülen bu operasyonlarda çığ sebebiyle şehit de düşebiliyor. Bu minvalde Tarım ve Orman Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının talepleri doğrultusunda kış aylarında terörle mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere, öncelikli olarak 10 ilde 'Potansiyel Çığ Başlangıç Bölgeleri ve Emniyetli Yürüyüş Güzergahları'nı belirlemişti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, son olarak yine Jandarma Genel Komutanlığınca daha önceden çalışılmış 10 ile ilaveten 24 ilde daha çalışma talep edildiği belirtilerek, bu iller için emniyetli güzergahların belirlendiği ve bu güzergahların Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak Harita Genel Müdürlüğü ve AFAD'a gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 7 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ07 Ekim 2019 Pazartesi 08:27
  • Su Kesintisi 7 Ekim 2019 Ankara - ASKİ07 Ekim 2019 Pazartesi 08:26
  • ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü06 Ekim 2019 Pazar 16:59
  • Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı06 Ekim 2019 Pazar 16:58
  • MHP'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki06 Ekim 2019 Pazar 15:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti, milletimizin tek umudu olma vasfını koruyor06 Ekim 2019 Pazar 15:50
  • Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı06 Ekim 2019 Pazar 15:07
  • FETÖ, ByLock'tan önce de gizli program kullanmış06 Ekim 2019 Pazar 14:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerlikaya ve İmamoğlu'na tebrik telgrafı06 Ekim 2019 Pazar 12:23
  • Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi ile ilgili korkutan açıklama06 Ekim 2019 Pazar 12:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti